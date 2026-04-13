رعى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، في مكتبه، أمس، حفل تسليم وثائق تملك الوحدات السكنية للأسر المستحقة في المنطقة، وذلك ضمن مبادرة التبرع السخي الذي قدّمه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمبلغ مليار ريال من نفقته الخاصة.

واطلع أمير منطقة حائل، خلال الحفل، على عرض مرئي تناول تفاصيل المبادرة وآليات تنفيذها، مشيداً بما توليه القيادة من اهتمام كبير بتوفير مقومات العيش الكريم للمواطنين. وأكد أمير حائل، أن المبادرات السكنية والاجتماعية التي تُطلقها القيادة تجسد حرصها الدائم على تعزيز رفاهية المواطن واستقراره، رافعاً أسمى آيات الشكر والتقدير لولي العهد على هذه المبادرة الكريمة، التي تعكس نهج القيادة في دعم المواطنين وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي.

من جهته، أعرب وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية ماجد عبدالله الحقيل، عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة حائل على دعمه ومتابعته المستمرة، التي أسهمت في إنجاز المشروع بكفاءة عالية وفي فترة زمنية قياسية.