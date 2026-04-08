أعلن برنامج تحوّل القطاع الصحي، تزامناً مع يوم الصحة العالمي، تحقيق المملكة تقدماً لافتاً في مؤشرات منظومتها الصحية، أبرزها ارتفاع متوسط العمر المتوقع من 74 عاماً في عام 2016 إلى 79.9 عام بنهاية 2025، مقتربة بذلك من مستهدف رؤية المملكة 2030 البالغ 80 عاماً.

ويعود هذا التحسّن النوعي إلى التوسع المتسارع في مجال التجارب السريرية، الذي سجّل نمواً بنسبة 51.4% بين عامي 2023 و2025، إلى جانب تقليص مدة بدء التجارب بنسبة 48%. وقد أسهم ذلك في تسريع الوصول إلى علاجات مبتكرة وتعزيز الاستفادة من مخرجات البحث العلمي.

كما شهدت البيئة البحثية تطوراً ملحوظاً، إذ ارتفع عدد الشركات الراعية للتجارب السريرية بنسبة 36%، ووصل عدد مواقع إجرائها إلى 13 موقعاً، في مؤشر يعكس قدرة المملكة على جذب الاستثمارات النوعية وتعزيز شراكاتها العلمية محلياً ودولياً.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج تحوّل القطاع الصحي الدكتور خالد الشيباني، أن النمو المتسارع في التجارب السريرية يعكس تحول المملكة إلى مركز إقليمي للابتكار الصحي، مشيراً إلى أن الاستثمار في البحث العلمي بات ينعكس مباشرة على صحة الإنسان وجودة الحياة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة في القطاع الصحي.

يُذكر، أن منظمة الصحة العالمية تحتفي سنوياً في الـ7 من أبريل بيوم الصحة العالمي، بهدف تسليط الضوء على أبرز القضايا الصحية، ويحمل شعار هذا العام دعوة لتكامل الجهود وتسخير العلم والابتكار لبناء مستقبل صحي مستدام للجميع.