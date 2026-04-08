تواصل أمانة منطقة تبوك، تنفيذ مشروع المسح والتقييم الميداني للطرق باستخدام معدات ذكية ومتخصصة، تشمل 10 أجهزة للطرق الرئيسية لقياس حالة الرصف والوعورة والانزلاق وسماكة الطبقات، إضافة إلى أنظمة تصوير بانورامي متحرك. كما تُستخدم 12 معدة مزوّدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لمسح الطرق الفرعية ورصد حالتها بدقة.

ويهدف المشروع إلى إنشاء نظام موحد لإدارة أصول الطرق عبر منصة مركزية تُحدّث البيانات بشكل مستمر، وتدعم خطط الصيانة السنوية. كما يشمل إعداد دراسة شاملة لتطوير صيانة الطرق الحضرية، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية وربطها بأنظمة الوزارة.

ويغطي المشروع جميع الطرق الرئيسية داخل النطاق الحضري لتبوك والبلديات التابعة لها، بما يسهم في تحسين إدارة الصيانة، ورفع السلامة المرورية، وتعزيز جودة الحياة للسكان والزوّار.