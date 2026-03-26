وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 400 سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجًا في منطقة بيترمس بجمهورية جنوب أفريقيا، استفاد منها 2,400 فرد، بواقع 400 أسرة، ضمن المرحلة الخامسة من مشروع «سلة إطعام» في جنوب أفريقيا للعام 2026.

ووزّع المركز 400 سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجًا والمتضررة في منطقة سبرينغز بجمهورية جنوب أفريقيا، استفاد منها 2,400 فرد بواقع 400 أسرة، ضمن المرحلة الخامسة من مشروع «سلة إطعام» في جنوب أفريقيا للعام 2026.

يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للدول الشقيقة والصديقة في مختلف أنحاء العالم.