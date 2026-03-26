تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف.

وفي مستهل الاتصال، أكد رئيس الوزراء الباكستاني دعم بلاده الكامل للمملكة، مشددًا على أن باكستان ستظل تقف دائمًا وبحزم إلى جانب السعودية في مواجهة الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تستهدف أمنها وسيادتها.

كما جرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، وتداعيات التصعيد العسكري الجاري على أمن واستقرار المنطقة والعالم، إضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة لاحتواء التوتر.

كما تلقى ولي العهد اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي عبّر في بدايته عن إدانة بلاده واستنكارها لاستمرار الاعتداءات الإيرانية التي تطال أراضي المملكة، مؤكدًا خطورتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وتناول الاتصال استعراض تطورات الوضع الأمني في المنطقة في ظل التصعيد العسكري الحالي، وتأثيراته على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، فضلًا عن مخاطره على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.