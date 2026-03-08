صرّح المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأن قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمّرت عدداً من التهديدات الجوية المعادية في مناطق مختلفة من المملكة.

وأوضح اللواء المالكي، أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير مسيّرات أُطلقت باتجاه حقل شيبة عبر عدة محاولات متتابعة، شملت اعتراض وتدمير مسيّرة ثم اعتراض وتدمير مسيّرتين، وجرى اعتراض وتدمير أربع مسيّرات، إضافة إلى اعتراض وتدمير 6 مسيّرات، واعتراض وتدمير 4 مسيّرات، وجميعها تم التعامل معها بنجاح في أجواء الربع الخالي قبل وصولها إلى هدفها.

وأوضح اللواء المالكي، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيّرتين شرق مدينة الرياض في عمليتين منفصلتين، وتم التعامل معهما بكفاءة عالية.

وفي سياق متصل، أعلن اللواء المالكي، أن القوات الجوية اعترضت ودمّرت ثلاثة صواريخ بالستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية، وجرى اعتراض صاروخين في إحدى المحاولات، ثم صاروخ ثالث في محاولة أخرى، دون وقوع أي أضرار.

وأكد المالكي، أن وزارة الدفاع مستمرة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة ومقدراتها، والتصدي لأي تهديد يستهدف المدنيين والأعيان الحيوية.