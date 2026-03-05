تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية ماورو فييرا.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، والجهود المبذولة حيالها.