تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية ماورو فييرا.
وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، والجهود المبذولة حيالها.
Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah received a phone call today from the Foreign Minister of the Federative Republic of Brazil, Mauro Vieira.
During the call, they discussed the developments in the region and the efforts being made regarding them.