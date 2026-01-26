استقبل رئيس بولندا كارول نافروتسكي، في القصر الرئاسي بالعاصمة البولندية وارسو اليوم، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.

ونقل وزير الخارجية في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود له وللشعب البولندي الصديق، فيما حمله رئيس بولندا تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وتمنياته لحكومة وشعب المملكة بالمزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

حضرت الاستقبال سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى بولندا إيناس الشهوان، ومدير عام مكتب وزير الخارجية وليد السماعيل، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.