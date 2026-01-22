هل تكون أزمة «غرينلاند» نقطة فاصلة بين نظام عالمي قديم وآخر جديد، بدأ يتبلور مع الإصرار الأمريكي على السيطرة على الجزيرة الدنماركية؟

يبدو العالم أمام لحظة سياسية فارقة، إذ يواجه واحدة من أكثر اللحظات خطورة.

الجزيرة القطبية الهادئة تحوّلت إلى بؤرة صراع جيوسياسي مفتوح على كل الاحتمالات، خصوصاً أنه بين قوى دولية كبرى في مقدّمتها الولايات المتحدة في مواجهة أوروبا.

وتشير التصريحات المتبادلة بين الجانبين إلى «حرب كلامية» مشتعلة، يتخوّف المراقبون أن تتحوّل، مع تفاقم الأوضاع، إلى مواجهة حقيقية بين ضفتي الأطلسي، وهو أمر لم يكن يتوقعه أحد.

ومن ثم، فإن ما يجري حاليّاً، لا يمكن بأي حالٍ التعاطي معه باعتباره مجرد خلاف عابر، بل هو تحوّل جذري يمكن أن يقود إلى تغيير كبير في ميزان القوة العالمي. إذ إن التمسك الأمريكي بغرينلاند، أعاد إلى واجهة الأحداث طرح التساؤلات حول مفاهيم السيادة، واحترام القانون الدولي، وحدود النفوذ، بل إن الرئيس الفرنسي ماكرون اعتبر «أن القانون الدولي يدهس تحت الإقدام»، وهكذا ينظر الاتحاد الأوروبي إلى الأزمة باعتبارها امتحاناً حقيقياً لقدراته في الدفاع عن مصالحه أمام شريك كان يعتقد أنه «تاريخي وإستراتيجي».

باختصار، إن ما بعد غرينلاند لن يكون كما قبلها، في ظل مشهد التباينات الحادة بين واشنطن والعواصم الأوروبية.