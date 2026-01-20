قررت الهيئة العامة للنقل إبعاد «كداد» أجنبي لممارسته نشاط نقل الركاب دون ترخيص «الكدادة». وأهابت بالجميع بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات للمحافظة على سلامة الركاب وجودة الخدمة. وأكدت عدم تهاونها مع أي تجاوز في هذا الشأن.



يشار إلى أن أنظمة النقل منعت ممارسة النشاط دون ترخيص في الطرق البرية وفرضت عقوبات تصل إلى 20,000 ريال وحجز المركبة حتى 60 يومًا، وقد تمتد إلى بيعها في مزاد علني، كما تمنع الأنظمة مناداة الركاب في المواقف العامة وملاحقتهم.



وطبقا للتعريف، فإن الكدادة تعني قيام أصحاب السيارات الخاصة نقل الركاب دون ترخيص نظامي، و«المناداة» أو البحث عن الركاب في أماكن التجمعات مثل المطارات ومواقف حافلات الطرق البرية.



وتواصل الفرق الرقابية جولاتها لمنع التجاوزات وضبط المخالفين لتعزيز التنافسية في قطاع النقل، والحد من الممارسات غير المشروعة التي تضر بجودة النقل وسلامة الركاب.