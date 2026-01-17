رحَّبت رابطة العالم الإسلامي بإعلان بدء المرحلة الثانية من خطة السّلام الشاملة، وإعلان «مجلس السّلام»، وتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزَّة، مثمِّنة في هذا السياق جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوقف الحرب على قطاع غزّة، والتزامه بانسحاب جيش حكومة الاحتلال، ومنع ضمِّ أيّ جزء من الضفة الغربية.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، شدَّد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى، على الضرورة المُلحّة للالتزام الكامل باستحقاقات هذه المرحلة، والتصدي بجديةٍ وحزم لأيّ انتهاكات تجاهها، ولا سيما ضمان الوصول الكافي للمساعدات الإنسانية التي تشتدّ الحاجة إليها في القطاع المنكوب، ودعم عودة السّلطة الوطنية الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة، تمهيدًا لإنهاء دوّامة العنف والحروب، وإرساء السَّلام الدائم الشَّامل والعادل، وفق القرارات الدولية ذات الصلة، و«إعلان نيويورك لحلِّ الدولتين».