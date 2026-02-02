في حفل جوائز الغرامي الـ68 في لوس أنجلوس، كانت السجادة الحمراء ميداناً لعرض مزيج من الأناقة الجريئة والكلاسيكية الحديثة، وقد تميّزت إطلالات مجموعة من أبرز النجمات اللواتي حوّلن اللحظة إلى لوحة أزياء متكاملة.

Lady Gaga - درامية بالأناقة الغامقة

عندما نتحدث عن إطلالات لا تُنسى في الغرامي، لابد من البدء بليدي غاغا. النجمة ظهرت بفستان أسود درامي مغطى بالريش، مع ياقة عالية وذيل طويل، مظهر يعطي إحساساً بالقوة والهيبة والسحر المسرحي. الإطلالة لم تكن فقط أزياء بل تصريح فني كامل جمع بين الغموض والدراما على السجادة.￼

Sabrina Carpenter - أنوثة كلاسيكية راقية

أما سابرينا كاربنتر فكان حضورها في غاية الرقي والأناقة الكلاسيكية. اختارت فستاناً أبيض مطرّزاً باللؤلؤ والزهور، بقصة تجسد جمال الـOld Hollywood مع لمسة حديثة في الطبقات والقصّة. الستايل كان أنيقاً وناعماً، وجعل كاميرات السجادة تركز عليها كثيراً طوال وصولها.

Olivia Dean - أناقة متوازنة وقطع أيقونية

أوليفيا دين خطفت الأنظار بإطلالة باللونين الأبيض والأسود، مع تصميم عالي الحرفية توازن بين الأنوثة والجرأة. الإطلالة كانت مدعّمة بمجوهرات فاخرة وأسلوب شعر مكمل للمظهر الكلاسيكي المعاصر، ما جعلها من أكثر النجوم تأثيراً في الأناقة وسط الحشد.

Rosé - فستان راقٍ بلمسة فنية

النجمة روزي اختارت فستاناً يجمع بين الأسود والأبيض مع تصميم يحاكي الفخامة. اللوك كان متوازناً وراقياً، مع خطوط نظيفة وتفاصيل دقيقة، ما منحها حضوراً هادئاً لكنه بارز ضمن مجموعة من الإطلالات المتنوعة.

Tyla - لمسة جريئة وفاخرة

تايلا بدت مذهلة في فستان بلمسة من الريش والتفاصيل الذهبية، منح الإطلالة إحساساً بالجرأة والفخامة مع حركة وأناقة في آن واحد. الفستان تميّز بمزيج من البريق والطبقات، مما جعله من الإطلالات القوية على السجادة.

Miley Cyrus - مزيج بين الراحة والتميز

أما مايلي سايروس فجاءت بشكل مختلف عن الكثير من الفنانات، باختيارها زوج بنطال واسع من الجلد مع جاكيت جلد أسود وتفاصيل إضافية كدبوس ذهبي كبير يعكس شخصيتها الجريئة والـrocker vibe الخاص فيها. اللوك كان أقل رسمية من البقية لكنه يعبّر بقوة عن أسلوبها الشخصي.