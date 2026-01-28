«المخمل» يعيد تعريف الأناقة العصرية بإطلالات واثقة ولافتة

تعود بدلات المخمل النسائية إلى واجهة الموضة كأحد أبرز التوجهات التي تمزج بين الفخامة الكلاسيكية والجرأة العصرية، حيث لم يعد المخمل حكرًا على الألوان الداكنة أو الإطلالات المسائية التقليدية، بل ظهر هذا الموسم بألوان نابضة بالحياة تعكس روحًا متجددة وأناقة لافتة.

برزت البدلات المخملية بدرجات زاهية مثل الأخضر الزمردي، الأزرق الملكي، البنفسجي، الفوشيا، والأحمر العميق، لتمنح الإطلالة حضورًا قويًا دون الحاجة إلى تفاصيل مبالغ فيها. وتكمن جاذبية المخمل في قدرته على عكس الضوء بثراء بصري، ما يضفي عمقًا على اللون ويعزز فخامته.

من حيث القصّات، اتجهت التصاميم إلى الخياطة الدقيقة التي توازن بين الصرامة والأنوثة، مع سترات محددة الكتفين وسراويل مستقيمة أو واسعة بانسيابية مدروسة. هذا التوازن يجعل البدلة المخملية خيارًا مناسبًا للمناسبات الرسمية، السهرات، وحتى الإطلالات المسائية الراقية.

أما في التنسيق، فقد فُضّلت الإكسسوارات البسيطة والألوان المحايدة لترك المجال للنسيج واللون ليكونا محور الإطلالة. كما برز الاتجاه نحو تنسيق البدلة بلون واحد بالكامل، في خطوة تعكس ثقة وأناقة معاصرة بعيدة عن التكلّف.