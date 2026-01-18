في حفل Joy Awards 2026 بالرياض ظهرت النجمات بإطلالات نسائية خيّمت عليها الأناقة والقوة واللمسات الفاخرة، وقد لفتت عدسات الكاميرات الأنظار إلى تنوّع الستايلات بين الكلاسيكي الحديث والدرامي الملفت.

نادين نسيّم كانت من أكثر الإطلالات التي أثارت اهتمام الحضور، بفستان معدني فضّي بلمعة قوية مع كاڤ باللون الأخضر الباستيلي أضفى عليها حضوراً ملكياً، وتسريحة شعر راقية ومكياجاً طبيعياً يبرز ملامحها بقوة دون مبالغة.

إليسا اختارت نهج «الترف الهادئ» بعباءة سوداء كلاسيكية مع ياقة هندسية واضحة وعقدة كبيرة من الزمرد والألماس جعلت الإطلالة بسيطة جدّاً لكنها غنية بالتفاصيل الفاخرة وتدل على ثقة ورقي.

بلقيس فتحي اختارت فستاناً وردياً من طبقات التول الثقيلة، شكّل حركة وانسيابية ساحرة على السجادة البنفسجية، وكان تصميمه براقاً في طابعه الرومانسي مع لمسة أنثوية قوية.

نارين بيوتي اختارت إطلالة كاملة باللون البرونزي مع مجوهرات فاخرة بسيطة سمحت للفستان نفسه بأن يبرز بأناقته، وتسريحة شعرها المتموجة الناعمة أكملت اللوك بطابع جذّاب ومريح للعين.

أما شيرين بيوتي فاختارت فستاناً من الدانتيل الأسود بقَصَّة «ميرميد» أنيقة مع أكمام طويلة، ودمجت معه مجوهرات من الألماس ولمسة مكياج سموكي خفيفة عززت حضورها بشكل فاخر.

هند صبري برزت بإطلالة سوداء جذابة من المخمل مع تطريز ذهبي خفيف من جهة واحدة، وقد أظهر الفستان شخصيتها المتزنة والأنيقة بلمسة كلاسيكية.

كل هذه الإطلالات تعكس تدرّجاً في اختيار الألوان والتفاصيل من الكلاسيكي الحيادي إلى الألوان القوية والمعدنية التي تضيف بعداً أكثر دراميّة وأناقة خصوصاً على السجادة البنفسجية