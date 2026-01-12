شهدت السجادة الحمراء لحفل الغولدن غلوب هذا العام حضورًا لافتًا للأناقة الكلاسيكية بروح عصرية، حيث اتجهت النجمات إلى إطلالات تجمع بين الفخامة والجرأة المدروسة. برزت الفساتين الطويلة ذات القصّات الانسيابية كخيار أساسي، مع اعتماد واضح على الأقمشة اللامعة والمطرزة بالكريستال والشراريب، ما أضفى على الإطلالات طابعًا سينمائيًا يعكس هوية الحفل العريقة.

الألوان لعبت دورًا محوريًا في إبراز الحضور، إذ تصدّر الأسود والفضي والأحمر الداكن المشهد، إلى جانب درجات ناعمة مثل الأصفر الزبدي والأزرق العميق، في توازن لافت بين الجرأة والرقي. بعض النجمات فضّلن العودة إلى جمالية هوليوود الكلاسيكية من خلال تصاميم بسيطة وخطوط نظيفة، بينما اختارت أخريات تصاميم أكثر حداثة اعتمدت على الفتحات غير التقليدية والبُنى المعمارية الجريئة.

من ناحية التنسيق، اتجهت معظم الإطلالات إلى مكياج ناعم وتسريحات شعر هادئة، ما أتاح للفساتين أن تكون محور الاهتمام، مع حضور واضح للمجوهرات الفاخرة كعنصر مكمل دون مبالغة. هذا التوازن بين البساطة والفخامة عكس نضجًا في اختيارات النجمات، وأكد أن الأناقة الحقيقية تكمن في التفاصيل المدروسة لا في المبالغة.