أطلت مغنية الراب الأمريكية كاردي بي بإطلالة لافتة بطقم وردي فنتج يعود إلى عام 1991، في اختيار يعكس ذائقتها الجريئة ووعيها بتاريخ الموضة وأيقوناتها الكلاسيكية. القطعة حملت روح التسعينات بكل تفاصيلها، من القصّة الأنثوية الناعمة إلى اللون الوردي الذي أضفى حضورًا أنيقًا ومترفًا في آنٍ واحد.
أكثر ما ميّز الإطلالة كان التزام كاردي بي بطريقة تنسيق الجاكيت نفسها التي ظهرت بها العارضة خلال عرض الأزياء الأصلي، حيث حملته بأسلوب مطابق تقريبًا، في لفتة ذكية تؤكد احترامها للتصميم الأصلي وقدرتها على إعادة إحيائه بروح معاصرة دون المساس بهويته.
هذا الاختيار لم يكن مجرد ارتداء قطعة فنتج، بل إعادة تمثيل لحظة أيقونية من تاريخ شانيل، ما جعل الإطلالة تحصد إعجاب عشّاق الموضة والنقّاد على حد سواء.
كاردي بي تعيد إحياء إطلالة تعود إلى 1991
The American rapper Cardi B made a striking appearance in a vintage pink outfit from 1991, a choice that reflects her bold taste and awareness of fashion history and its classic icons. The piece carried the spirit of the nineties in all its details, from the soft feminine cut to the pink color that added an elegant and luxurious presence at the same time.
What distinguished the look the most was Cardi B's commitment to the way she styled the jacket, which was almost identical to how the model wore it during the original fashion show, in a clever gesture that confirms her respect for the original design and her ability to revive it with a contemporary spirit without compromising its identity.
This choice was not just about wearing a vintage piece, but a re-enactment of an iconic moment in Chanel's history, which made the look garner admiration from fashion lovers and critics alike.