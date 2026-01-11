أطلت مغنية الراب الأمريكية كاردي بي بإطلالة لافتة بطقم وردي فنتج يعود إلى عام 1991، في اختيار يعكس ذائقتها الجريئة ووعيها بتاريخ الموضة وأيقوناتها الكلاسيكية. القطعة حملت روح التسعينات بكل تفاصيلها، من القصّة الأنثوية الناعمة إلى اللون الوردي الذي أضفى حضورًا أنيقًا ومترفًا في آنٍ واحد.

أكثر ما ميّز الإطلالة كان التزام كاردي بي بطريقة تنسيق الجاكيت نفسها التي ظهرت بها العارضة خلال عرض الأزياء الأصلي، حيث حملته بأسلوب مطابق تقريبًا، في لفتة ذكية تؤكد احترامها للتصميم الأصلي وقدرتها على إعادة إحيائه بروح معاصرة دون المساس بهويته.

هذا الاختيار لم يكن مجرد ارتداء قطعة فنتج، بل إعادة تمثيل لحظة أيقونية من تاريخ شانيل، ما جعل الإطلالة تحصد إعجاب عشّاق الموضة والنقّاد على حد سواء.