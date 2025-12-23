أطلت الممثلة الكورية شين مين آه في يوم عرسها بفستان شتوي صُمّم خصيصًا لها من دار إيلي صعب، في ظهور اتسم بالنقاء والخلابة وعكس انسجامًا لافتًا بين هوية الدار وأناقة النجمة الهادئة. جاء التصميم ليبرز جمالها الطبيعي بعيدًا عن المبالغة، حيث اعتمد قصّة راقية وانسيابية ناعمة عززت حضورها الأنثوي بأسلوب رصين ومترف في آنٍ واحد.
تميّز الفستان بتفاصيل شتوية أنيقة عكست حرفية إيلي صعب المعهودة، مع استخدام خامات فاخرة أضفت عمقًا ودفئًا بصريًا على الإطلالة من دون أن تفقد خفّتها أو صفاءها. الألوان الهادئة والتطريزات الدقيقة لعبت دورًا أساسيًا في منح الإطلالة طابعًا نقيًا، بدا وكأنه امتداد طبيعي لشخصية شين مين آه الرقيقة.
اكتملت الإطلالة بتناغم مثالي بين الفستان وتصفيفة الشعر والمكياج، حيث اختارت أسلوبًا بسيطًا أبرز ملامحها الشفافة ومنحها حضورًا خلابًا يلفت الانتباه بهدوء.