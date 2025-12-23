أطلت الممثلة الكورية شين مين آه في يوم عرسها بفستان شتوي صُمّم خصيصًا لها من دار إيلي صعب، في ظهور اتسم بالنقاء والخلابة وعكس انسجامًا لافتًا بين هوية الدار وأناقة النجمة الهادئة. جاء التصميم ليبرز جمالها الطبيعي بعيدًا عن المبالغة، حيث اعتمد قصّة راقية وانسيابية ناعمة عززت حضورها الأنثوي بأسلوب رصين ومترف في آنٍ واحد.
تميّز الفستان بتفاصيل شتوية أنيقة عكست حرفية إيلي صعب المعهودة، مع استخدام خامات فاخرة أضفت عمقًا ودفئًا بصريًا على الإطلالة من دون أن تفقد خفّتها أو صفاءها. الألوان الهادئة والتطريزات الدقيقة لعبت دورًا أساسيًا في منح الإطلالة طابعًا نقيًا، بدا وكأنه امتداد طبيعي لشخصية شين مين آه الرقيقة.
اكتملت الإطلالة بتناغم مثالي بين الفستان وتصفيفة الشعر والمكياج، حيث اختارت أسلوبًا بسيطًا أبرز ملامحها الشفافة ومنحها حضورًا خلابًا يلفت الانتباه بهدوء.
شين مين آه عروس بإطلالة شتوية نقية وخلابة
أطلت الممثلة الكورية شين مين آه في يوم عرسها بفستان شتوي صُمّم خصيصًا لها من دار إيلي صعب، في ظهور اتسم بالنقاء والخلابة وعكس انسجامًا لافتًا بين هوية الدار وأناقة النجمة الهادئة. جاء التصميم ليبرز جمالها الطبيعي بعيدًا عن المبالغة، حيث اعتمد قصّة راقية وانسيابية ناعمة عززت حضورها الأنثوي بأسلوب رصين ومترف في آنٍ واحد.
The Korean actress Shin Min Ah made a stunning appearance on her wedding day in a winter dress designed specifically for her by Elie Saab. The look was characterized by purity and charm, reflecting a striking harmony between the identity of the house and the serene elegance of the star. The design highlighted her natural beauty without exaggeration, featuring an elegant cut and soft flow that enhanced her feminine presence in a sophisticated and luxurious manner.
The dress was distinguished by elegant winter details that showcased Elie Saab's renowned craftsmanship, using luxurious materials that added depth and visual warmth to the look without losing its lightness or clarity. The calm colors and delicate embroidery played a crucial role in giving the appearance a pure character, seeming like a natural extension of Shin Min Ah's delicate personality.
The look was completed with a perfect harmony between the dress, hairstyle, and makeup, as she chose a simple style that highlighted her translucent features and gave her a captivating presence that quietly draws attention.