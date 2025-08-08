ظهرت الفنانة يومي في حفل زفافها بإطلالة ملكية راقية حملت توقيع دار الأزياء العالمية دولشي آند غابانا. اعتمدت في الفستان الأول على تصميم أبيض كلاسيكي يعكس الفخامة والبساطة في آن واحد، حيث تميز بقصة أنثوية دقيقة تتناغم مع جسدها بشكل مثالي، مع تفاصيل ناعمة تعكس ذوقاً راقياً واهتماماً كبيراً بالتفاصيل. أما القماش فكان من أجود أنواع الحرير المزخرف، ما أضفى على الفستان لمسة من الرقي والتميز.

في الفستان الثاني اختارت تصميمًا أكثر جرأة وفخامة يتناسب مع أجواء الحفل والمناسبات الرسمية، حيث جاء بقصة مميزة تعزز من حضورها وتألقها، مع تطريزات دقيقة وزخارف أنيقة أضفت عمقًا وجمالية متفردة على الإطلالة. ألوان الفستان الثانية كانت متناسقة مع الأجواء الإيطالية الساحرة، ما زاد من إشعاعها وجعلها محط أنظار الجميع.

تجسد هاتان الإطلالتان رؤية فنية متقنة تجمع بين الأصالة والحداثة، وتعكسان شخصية يومي التي تجمع بين الرقي والجاذبية في يومها الأهم، ما يثبت قدرتها على اختيار ما يعبر عن ذوقها الرفيع ويبرز مكانتها بين نجمات الفن.