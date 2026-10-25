سجلت أسهم ووحدات 69 شركة وصندوقاً استثمارياً مدرجاً في السوق المالية السعودية «تاسي» أدنى أسعارها التاريخية خلال تعاملات اليوم (الأحد) 25 أكتوبر 2026، وفق رصد أجرته «عكاظ» لأسعار الأوراق المالية المدرجة، إذ شملت القائمة 60 شركة و9 صناديق عقارية متداولة.



وأظهر الرصد تسجيل سهم مجموعة تداول السعودية أدنى سعر تاريخي عند 101.50 ريال، والنهدي 82.30 ريال، وكاتريون 54 ريالاً، وتنمية 43 ريالاً، والموسى 98 ريالاً، فيما سجل سهم دراية 17.08 ريال، وتسهيل 20.20 ريال، والنايفات 8.58 ريال، وأملاك 7.65 ريال، وسهل 10.70 ريال.



وشملت القيعان الجديدة أسهم أسمنت نجران عند 5.05 ريال، وأسمنت المدينة 9.60 ريال، وأسمنت الشمالية 5.90 ريال، وأسمنت أم القرى 8.98 ريال، وأسمنت تبوك 5.70 ريال، وأسمنت الجوف 4.14 ريال، وأسمنت الرياض 18.56 ريال، إلى جانب تكوين عند 3.42 ريال، وأسلاك 14.37 ريال، وصالح الراشد 31.02 ريال، وكيمانول 20.50 ريال، وأميانتيت 8.51 ريال.



كما سجلت ملاذ للتأمين أدنى سعر تاريخي عند 7.27 ريال، وسلامة 5.93 ريال، وأسيج 5.38 ريال، والتأمين العربية 6.10 ريال، والخليجية العامة 2.92 ريال، فيما سجلت إعمار 7.90 ريال، والبحر الأحمر 14.90 ريال، وسينومي سنترز 12.13 ريال، ورتال 6.54 ريال، والماجدية 5.02 ريال.



وامتدت القائمة إلى شركات أخرى، منها سماسكو عند 4.55 ريال، وتمكين 37 ريالاً، وطباعة وتغليف 5.15 ريال، والخدمات الأرضية 18.14 ريال، وذيب 16.26 ريال، ولومي 18.95 ريال، وطيران ناس 34.40 ريال، وشري 18.11 ريال، ولازوردي 7.59 ريال، وهرفي للأغذية 11.37 ريال، وجاهز 9.05 ريال، وساكو 14.39 ريال، ونايس ون 8.31 ريال.



وسجلت 9 صناديق عقارية متداولة مستويات تاريخية جديدة، منها الرياض ريت عند 3.97 ريال، وجدوى ريت الحرمين 4.30 ريال، ومشاركة ريت 3 ريالات، وملكية ريت 3.80 ريال، وجدوى ريت السعودية 7 ريالات، والإنماء ريت للتجزئة 4.01 ريال، وميفك ريت 2.64 ريال، والخبير ريت 5.14 ريال.



وتأتي هذه المستويات ضمن قائمة القيعان التاريخية المسجلة للأوراق المالية، مع اختلاف تاريخ إدراج كل ورقة مالية والتعديلات التي طرأت على أسعارها خلال فترات تداولها.