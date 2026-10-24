ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية البالغة 50% المفروضة على عدد من المنتجات الزراعية والغابية المستوردة من كندا، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن الشركات والمزارعين الأمريكيين الذين يعتمدون على المنتجات الكندية في عملياتهم الإنتاجية.



وجاء القرار عقب مطالبات من السناتور الجمهورية سوزان كولينز، ممثلة ولاية مين، للبيت الأبيض بمعالجة تداعيات الرسوم الجمركية على الشركات والمزارعين في ولايتها، خصوصاً مع اعتماد العديد منهم على معدات ومواد مستوردة من كندا يصعب توفير بدائل محلية لها دون تحمل تكاليف إضافية مرتفعة.



وأوضح البيت الأبيض أن الإعفاءات تشمل ألواح الخشب الرقائقي، وبعض المنتجات الورقية، والآلات ومعدات التبريد، إضافة إلى صناديق التعبئة والتغليف.



وأكدت كولينز أن القرار سيسهم في دعم منتجي التوت الأزرق والبطاطس والتفاح والأعشاب البحرية في ولاية مين، مشيرة إلى أن هؤلاء المنتجين يمثلون جزءاً مهماً من اقتصاد الولاية، ويسهمون في دعم المجتمعات الريفية والساحلية.



ويأتي إلغاء الرسوم في وقت تواجه فيه الولايات الأمريكية الحدودية مع كندا، ومن بينها مين وميشيغان، تداعيات اقتصادية جراء القيود التجارية، بالتزامن مع احتدام المنافسة الانتخابية بين الجمهوريين والديمقراطيين، إذ يسعى المرشحون الجمهوريون إلى الحفاظ على تأييد قاعدة ترامب الانتخابية واستقطاب الناخبين المستقلين.



وكانت الرسوم الجمركية من أبرز القضايا التي أثارت الجدل خلال المناظرة الانتخابية التي جمعت كولينز بمنافسها الديمقراطي تروي جاكسون في السادس من أكتوبر الجاري.