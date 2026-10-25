انتهت لحظات عادية داخل أحد العقارات السكنية بمنطقة بحري في الإسكندرية بمأساة، بعدما لقيت فتاة تبلغ من العمر 25 عاماً مصرعها إثر سقوطها من الطابق الثامن عشر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغاً يفيد بسقوط فتاة من شرفة منزلها في نطاق قسم شرطة الجمرك، لتنتقل الجهات المختصة على الفور إلى موقع الحادث برفقة فرق الإسعاف والحماية المدنية.

وأظهرت المعاينات الأولية أن الفتاة فقدت توازنها أثناء وجودها بشرفة الشقة السكنية الواقعة في الطابق الثامن عشر، ما أدى إلى سقوطها ووفاتها في الحال متأثرة بإصابتها.

وباشرت الجهات المختصة إجراءاتها النظامية حيال الواقعة، فيما جرى تحرير محضر بالحادث وإحالته إلى جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وكشف ملابساته.