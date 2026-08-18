شهدت ألمانيا إغلاق 187.7 ألف شركة خلال العام الماضي، وهو أعلى عدد من حالات إغلاق الشركات في نحو 20 عاماً، وذلك وفقاً لما نشره موقع «العربية. نت»، نقلاً عن بحث سنوي مشترك مع مركز للبحوث الاقتصادية الأوروبية.

زيادة متتالية

وارتفع عدد الشركات المغلقة بنحو 10% مقارنة بعام 2024، وكانت آخر مرة سجلت فيها ألمانيا عدداً أكبر من حالات إغلاق الشركات في عام 2007، عندما بلغ العدد نحو 208 آلاف شركة، وشهد العام الماضي ثاني زيادة متتالية في عدد حالات الإغلاق. وقال رئيس قسم البحوث الاقتصادية في «المركز» باتريك-لودفيش هانتسش: «ديناميكية الأزمة تنتشر الآن في جميع قطاعات الاقتصاد.. وعلى خلاف السنوات السابقة، تتوقف الآن أيضاً عن العمل شركات كانت تتمتع بوضع جيد».

اتجاه سلبي

وأظهر البحث ارتفاع عدد حالات إغلاق الشركات في جميع القطاعات تقريباً خلال العام الماضي، وكان الاتجاه أكثر وضوحاً في قطاع الضيافة، حيث أغلقت نحو 15 ألف شركة تعمل في المطاعم والإقامة أبوابها في عام 2025، بزيادة 15% مقارنة بعام 2024. ووفقاً للخبراء، استمر أيضاً الاتجاه السلبي الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية منذ نحو 10 سنوات، وبلغ عدد حالات الإغلاق فيه نحو 11 ألفاً، أي ضعف العدد المسجل تقريباً في عام 2008، كما أغلقت نحو 5.5 ألف عيادة طبية العام الماضي، بزيادة 23% مقارنة بعام 2024، وغالباً ما كان السبب تقاعد الأطباء وعدم العثور على من يتولى إدارة عياداتهم، كما شمل الإغلاق نحو 11 ألف شركة صناعية، بزيادة 10% مقارنة بالعام السابق.