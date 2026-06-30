أجلت المحكمة العسكرية في لبنان جلسة اليوم (الثلاثاء)، محاكمة المطرب فضل شاكر إلى موعد لاحق، بعدما تعرض لوعكة صحية مفاجئة حالت دون نقله من مكان احتجازه إلى مقر المحكمة في الموعد المحدد بشأن استكمال النظر في قضية معركة عبرا.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الحالة الصحية لفضل شاكر استدعت تدخل طبيب لمعاينته داخل السجن، الأمر الذي أدى إلى تعذر حضوره الجلسة، لتقرر المحكمة تأجيلها إلى موعد لاحق.



شهادات تدعم موقفه

وكان من المقرر أن تشهد الجلسة الاستماع إلى أقوال تسعة شهود ضمن القضية المنظورة أمام المحكمة العسكرية، إلا أن غياب شاكر لأسباب صحية أدى إلى تأجيل الإجراءات القضائية إلى حين انعقاد الجلسة في موعدها الجديد.

فيما أظهرت إفادات عدد من الشهود في الجلسات السابقة أن فضل شاكر لم يشارك في أحداث معركة عبرا، بينما لم تتضمن الشهادات أي أدلة على تورطه في تمويل أو دعم مجموعة الشيخ أحمد الأسير، ما يعزز التوقعات باقتراب حسم القضية لصالحه.



تدهور الحالة الصحية

وفي تطور آخر، أكد محمد فضل شاكر في منشور سابق عبر حسابه على منصة «إنستغرام» أن الحالة الصحية لوالده فضل شاكر شهدت تراجعاً خلال الفترة الأخيرة، معرباً عن أمله في تحسن أوضاعه والإفراج عنه قريباً، وموجهاً رسالة إلى محبيه طالبهم فيها بمساندته والدعاء له.