فُجعت الفنانة السورية نورا رحال بوفاة نجلها أليكس، معلنة الخبر عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» في رسالة مؤثرة نعت فيها ابنها بكلمات مؤثرة، وسط حالة صدمة من محبيها ومتابعيها.

ونشرت نورا رحال مجموعة من صور نجلها الراحل، وأرفقتها برسالة عبرت فيها عن إيمانها وتسليمها بقضاء الله، مؤكدة أنها تودع ابنها بقلب يملؤه الرجاء، قائلة: «بكل إيمان ورجاء بقيامة المسيح، أودع ابني الحبيب وملاكي أليكس، وأسلمه بين يدي الرب».

واختتمت رسالتها بالدعاء له أن ينعم بالراحة الأبدية، وأن يبقى حضوره وذكراه راسخين في قلوب محبيه وفي صلواتهم.





نجلها الراحل أليكس.

غموض حول سبب الوفاة

ولم تعلن نورا رحال سبب وفاة نجلها أليكس، فيما تداول بعض رواد مواقع التواصل تكهنات بشأن معاناته من المرض، دون صدور أي تأكيد رسمي من الفنانة.

دعم وفاء الكيلاني

بينما حرصت الإعلامية وفاء الكيلاني على نعي أليكس، نجل الفنانة نورا رحال، عبر رسالة مؤثرة دعت فيها له بالرحمة، ولوالدته بالصبر، مطالبة جمهورها بالدعاء للراحل وأن يلهم الله أسرته الصبر والسلوان.

أبرز أعمالها

وتعد نورا رحال من أبرز الفنانات السوريات اللبنانيات، إذ ولدت في دمشق عام 1973 لأب لبناني وأم سورية، حيث بدأت مشوارها الفني في مجال التمثيل قبل أن تتجه إلى الغناء، حيث قدمت عددًا من الأغنيات وطرحت أول ألبوماتها الغنائية عام 2007.