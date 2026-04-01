برأت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية الفنانة التونسية فريال يوسف من دعوى اتهامها بالسب والقذف والتشهير التي أقامتها ضدها الفنانة المصرية نادية الجندي، في القضية رقم 2415 لسنة 2026 جنح اقتصادية، التي نظرتها الدائرة الثالثة.

مستندات حاسمة

وأوضح دفاع فريال يوسف، في بيان صحفي، أن الحكم جاء عقب تقديم مجموعة من المستندات الرسمية، من بينها تسجيلات للقاءات تلفزيونية كانت محل الخلاف بين الطرفين.

بداية الأزمة

وأشار إلى أن جذور الأزمة تعود إلى ظهور فريال يوسف في أحد البرامج، وحديثها عن تجاربها الفنية والصعوبات التي واجهتها، ومن بينها مشاركتها في مسلسل «أسرار»، لافتة إلى عدم حصولها على كامل مستحقاتها المالية، دون أن توجه إساءة مباشرة لأي طرف.

تصعيد الخلاف

وأضاف أن التوتر تصاعد لاحقاً بعد تصريحات أدلت بها نادية الجندي في لقاء إعلامي، تضمنت عبارات رأت فيها فريال يوسف إساءة لها، وهو ما دفعها لاتخاذ المسار القانوني وتحرير محضر رسمي، مؤكدة تعرضها لأضرار مادية وأدبية.

وفي المقابل، ردت نادية الجندي بحدة على فريال يوسف، متهمة إياها بمحاولة استغلال شهرتها، وهو ما اعتبرته الأخيرة إساءة دفعتها لاتخاذ الإجراءات القانونية وإثبات تعرضها لأضرار نفسية ومادية.