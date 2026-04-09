أعلنت وزارة الثقافة إطلاق برنامج «التجارب الثقافية» لتعزيز الوعي بالثقافة والفنون المحلية من خلال تقديم تجارب تفاعلية وممتعة للمجتمع، الذي تسعى من خلاله الوزارة إلى إشراك جميع الفئات العمرية والشرائح المجتمعية في أنشطةٍ متنوعة؛ لتتيح لهم التعرف على التراث السعودي والفنون التقليدية بطريقة ممتعة ومبتكرة.

وستُقدَّم هذه التجارب الثقافية عبر مسارين رئيسيين في المرحلة الأولى من البرنامج؛ أولهما مسار «تجارب الطهي» الذي سيُقام خلال شهر أبريل الجاري بالمعهد العالي للسياحة والضيافة في ثلاث مدن، وهي الرياض، والباحة، وجازان، ويُركّز على إبراز المطبخ السعودي بوصفه أحد عناصر الهوية الثقافية عن طريق تجارب تفاعلية تُمكّن المشاركين من تعلّم إعداد أطباق تقليدية مختارة بإشراف طهاة مختصين، والتعرّف على قصصها ومكوّناتها ودلالاتها الثقافية، بما يوفّر تجربة تعليمية ممتعة تعزّز الارتباط بالتراث الغذائي المحلي.

وأما المسار الثاني «تجارب يدوية» فيسعى إلى إبراز البعد الفني والثقافي للحِرف اليدوية من خلال ورش عمل تفاعلية ممتعة يقودها حرفيون متخصصون، ويُمكّن هذا المسار المشاركين من استكشاف تقنيات وأساليب الحِرف اليدوية المختلفة، والمشاركة العملية في ابتكار قطعٍ فنية، بما يعزّز الوعي بأهمية الحِرف اليدوية ودورها في صوْن الهوية الثقافية وتنمية الحس الإبداعي لدى المجتمع.

ويمر البرنامج بعدة مراحل بدأت من هذه المرحلة، وهي الإعلان عن التجارب الثقافية عبر منصات وزارة الثقافة الرسمية، والمنصة المستضيفة «ويبوك» عبر الرابط: https://webook.com/ar/events/cultural1-experiences-moc852-87، وتتضمن مواعيد التجارب، وآلية التسجيل للجمهور، على أن تستقبل المنصة التسجيل وتتيح للمشارك اختيار التجربة، وبعدها يتلقى المشاركون رسالة تأكيد تحتوي على تفاصيل التجربة، والموقع، والوقت، ومتطلبات الحضور، لضمان تجربة سلسة ومنظّمة، وأخيرًا يحضر المشاركون إلى موقع التفعيل في مدينتهم للمشاركة في التجارب التفاعلية التي يقدمها متخصصون.

وتُعدّ التجارب الثقافية منصةً لتشجيع المشاركة الفاعلة، وإثراء المعرفة الثقافية، وبناء جسور تواصل بين المجتمع والهيئات الثقافية المختلفة، وتهدف إلى إيجاد مجتمعات ذات اهتمامات ثقافية مشتركة، وتحفيز الرغبة لدى الأفراد والمجتمعات بالمشاركة في تعزيز الخطط الثقافية للمملكة، فضلًا عن دعم المشاركة المجتمعية عبر المشاركة في التجارب الثقافية كمنتجين ثقافيين، ورفع مستوى الوعي الثقافي، وذلك للإسهام في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للثقافة، تحت مظلة رؤية المملكة 2030.