أطلق الفنان التونسي صابر الرباعي أحدث أعماله الغنائية «طاير» عبر المنصات الرقمية و«يوتيوب»، بعد أيام من الجدل الذي أثارته تصريحاته حول إمكانية اعتزال الغناء خلال السنوات القادمة، ضمن خطة طرح أغنيات ألبومه الجديد تدريجياً.

تفاصيل أغنيته الجديدة

وجاءت أغنية «طاير» من كلمات صلاح بلول، وألحان أحمد بركات، وتوزيع زاهر ديب، بينما أخرج الفيديو كليب بسام الترك، الذي صوّره في دبي برؤية بصرية عصرية تتماشى مع أجواء الأغنية.

وتأتي «طاير» بعد النجاح الذي حققته أغنية «تحت الياسمين»، أولى أغنيات ألبومه والتي تجاوزت 5 ملايين مشاهدة، وتصدرت قوائم الأكثر تداولاً في تونس وعدد من الدول العربية.

نشاط فني مكثف

وفي سياق متصل، يواصل صابر الرباعي التحضير لإطلاق باقي أغنيات ألبومه الجديد خلال موسم صيف 2026، إذ يضم ثمانية أعمال غنائية متنوعة، يقدّم من خلالها تجارب موسيقية مختلفة، في إطار خطة تعتمد على طرح الأغنيات تباعاً لجمهوره في مختلف أنحاء الوطن العربي.

جدل حول الاعتزال

وكان صابر الرباعي أثار جدلاً واسعاً بعد إعلانه نيته اعتزال الغناء خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات، مؤكداً أنه يفضل إنهاء مشواره الفني وهو لا يزال قادراً على تقديم المستوى الذي اعتاد عليه جمهوره.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية سابقة أن قراره يأتي حفاظاً على تاريخه الفني، مشيراً إلى أنه لا يرغب في الاستمرار حتى تتراجع قدرته على العطاء، مؤكداً أن الاعتزال في التوقيت المناسب أفضل من البقاء على الساحة الفنية دون تقديم المستوى المأمول.