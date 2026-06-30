تخيل أن تمنحك منصة «نتفليكس» العالمية مبلغ 11 مليون دولار لإنتاج مسلسل خيال علمي واعد، وبدلاً من أن تبدأ في كتابة السيناريو وتجهيز كاميرات التصوير، تأخذ الأموال وتختفي لتشتري بها أسطولاً من السيارات الفارهة وتدخل عالم مراهنات «الكريبتو» المجنون!

هذا السيناريو السينمائي الصادم ليس فكرة فيلم جديد، بل هو حقيقة مريرة هزت أروقة هوليوود، وانتهت فصولها داخل محكمة أمريكية في مانهاتن بصدور حكم قضائي نهائي أطاح بمستقبل مخرج شهير.

كانت البداية عام 2020، عندما وثقت «نتفليكس» في المخرج الأمريكي كارل رينش البالغ من العمر 48 عاماً، وهو مخرج الفيلم الملحمي الشهير «47 رونين». سلمته المنصة ملايين الدولارات لإنتاج مسلسل خيال علمي يحمل اسم «وايت هورس».

لكن المخرج كان يخبئ خطة أخرى تماماً، فبحسب بيان رسمي صادر عن المدعي العام الأمريكي في نيويورك جاي كلايتون، قام المخرج بتبديد هذه الأموال بالكامل في مراهنات خطيرة وعالية المضاربة في البورصة والعملات المشفرة.

أسطول سيارات من أموال المشاهدين

وعندما بدأت أموال المراهنات تتدفق، لم يفكر المخرج في العودة إلى العمل، بل قرر تحويل أموال «نتفليكس» إلى أسلوب حياة مفرط الرفاهية. وتضمنت قائمة مشترياته التي صدمت المحققين:

سيارة «فيراري» رياضية حمراء خاطفة للأنظار.

5 سيارات فارهة من طراز «رولز رويس» ملكية دفعة واحدة!

ملابس مصممة خصيصاً له وأثاثاً منزلياً بآلاف الدولارات.

وأمام القاضي، حاول فريق الدفاع تبرير هذا السلوك الغريب بوثيقة قضائية تزعم أن المخرج كان يمر بـ«ضغوط مهنية هائلة»، وأنه كان يعيش كابوساً شخصياً بسبب قضية طلاق وشهدت «نزاعاً مريراً»، مما جعله يفقد السيطرة على قراراته.

لكن القضاء الأمريكي لم يلتفت لهذه المبررات، وأصدر حكماً رادعاً بسجن المخرج لمدة 30 شهراً (عامين ونصف)، مع أمر قضائي صارم بمصادرة الـ 11 مليون دولار بالكامل من ممتلكاته لردها إلى المنصة المخدوعة، ليتحول المخرج من السير على السجادة الحمراء في المهرجانات، إلى السير في ردهات السجون!