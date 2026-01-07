كشف الفنان اللبناني فارس كرم تفاصيل طلاقه من هبة عزيز وشدة تعلقه بوالدته ووالده الراحل.

ذبح الأولاد

وقال كرم خلال ظهوره مع الإعلامي نيشان عبر برنامج «نيشان إكس»: «أنا مستعد أن أذبح أولادي من أجل أمي.. فهي لا تقارن بأحد في الكون، وأنا أعتني بها».

وعن ذكرياته مع والده الراحل، كشف أنه فكر بقتله وقت مرضه ليخلصه من آلام سرطان العظم الذي أصيب به، وقال: «كنت أزيد جرعة المورفين لعلي أقتله وأريحه من ألم المرض».

تعويض مليوني

وبالحديث عن طلاقه من زوجته هبة عزيز، قال: «الأبوة كسرتني، وياريتني بقيت عازب»، مؤكداً أن زوجته تعامله على أنه صراف آلي، لمطالبتها بتعويض مالي قدره مليون دولار بعد الطلاق.

وأكد فارس كرم تأثير حياته الفنية على حياته الشخصية، مشيراً إلى تعنيفه زوجته لفظياً، ورغم اعتذاره منها لاحقاً إلا أنها رفضت الصلح.

قلة أدب

وتغيبالفنان اللبناني لفترة طويلة عنالساحة الفنية قبل ان يطرح أغنيته الجديدة التي حملت اسم“قلة أدب” من كلماتحياة إسبروألحان فضل سليمان، وتوزيع وتسجيل عمر صباغ.

واختار فارس كرم إصدار العمل على طريقة “الفيديو كليب”، صورت مشاهده في العاصمة اللبنانية بيروت، تحت إشراف المخرج فادي حداد، في أول تعاون بينهما منذ سنوات، بعد تعاونهما السابق في فيديو كليب أغنية “الغربة”.

وتقاسم فارس مع متابعيه، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا ترويجيا من “الكليب”، متمنيا أن تنال الأغنية إعجاب جمهوره، حيث كتب: “قلة أدب صارت موجودة على صفحتي الخاصة على موقع يوتيوب.. بتمنى تنال إعجابكم”.