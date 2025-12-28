توفي المخرج المصري عمرو بيومي عن عمر يناهز 63 عامًا، بعد أن قدّم مجموعة من أبرز الأعمال السينمائية المتنوعة.

ونعت عضو لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتبة الصحفية علا الشافعي، المخرج عمرو بيومي، والد ابنتها، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، قائلة: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا نقول إلا ما يُرضي الله، وفاة والد ابنتي، المخرج عمرو بيومي. مع السلامة يا طيب، ربنا يقوّي حنين ويصبّرنا».

15 فيلماً

وعمل المخرج عمرو بيومي، الذي وافته المنية اليوم (الأحد)، مساعد مخرج في عدد من الأعمال المهمة، من بينها فيلما «أربعة في مهمة رسمية» عام 1987، و«هارب إلى السجن» عام 1995.

ويعد عمرو بيومي من المخرجين والممثلين البارزين، وُلد في 13 سبتمبر 1962، وتخرّج في المعهد العالي للسينما- قسم الإخراج عام 1985. وبدأ مسيرته الفنية مخرج مساعد في عدد من الأفلام الروائية، وشارك في إخراج نحو 15 فيلمًا خلال الفترة من 1984 إلى 1988، من أبرزها فيلم جري الوحوش للمخرج علي عبدالخالق عام 1987.