أثيرت شائعات خلال الساعات الماضية على نطاق واسع بين الجمهور ووسائل إعلام محلية تفيد بانفصال الفنان المصري أحمد خالد صالح والفنانة المصرية هنادي مهنا، دون أي تأكيد رسمي، ما أثار حالة من التساؤلات.

أول رد من هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

في أول رد فعل على شائعات الانفصال، حرصت هنادي مهنا وأحمد خالد صالح على الظهور معًا خلال تقديم واجب العزاء في وفاة والد محمد رمضان، في مشهد اعتبره الجمهور ردًا عمليًا على شائعات انفصالهما واستمرارية العلاقة القوية بينهما.

تفاعل واسع من الجمهور

ومن جانبه، تفاعل الجمهور على مواقع التواصل مع ظهور هنادي مهنا وأحمد خالد صالح معًا خلال عزاء والد محمد رمضان، مؤكدين أن الشائعات غير صحيحة، ومتمنين لهما السعادة في حياتهما الشخصية.

أحدث أعمال هنادي مهنا

وعلى الصعيد الفني، يعرض لهنادي مهنا حالياً فيلمها الجديد «أوسكار: عودة الماموث» في جميع السينماتالوطن العربي، والذي يقوم بطولته الفنان المصري أحمد خالد صالح، ومحمد ثروت ومحمود عبدالمغني وغيرهم، من إخراج هشام الرشيدي.

أعمال أحمد خالد صالح

أما أحمد خالد صالح كان آخر أعماله الفنية مسلسل «قتل اختياري»، التي تدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي، ويضم في بطولته ركين سعد، وإنتصار، والعمل مكون من 15 حلقة، تأليف أمين جمال ومحمد السوري وإخراج محمد بكير.