أشاد الفنان المصري محمد كريم بالنهضة الفنية والثقافية التي تشهدها المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أنها تمثّل طفرة غير مسبوقة في المنطقة.



الطفرة السعودية

وقال كريم في تصريح خاص لـ صحيفة «عكاظ»، إن ما يحدث في المملكة طفرة كبيرة ونجاح نفتخر به جميعاً نحن العرب، لأنه غير مسبوق في المنطقة، والسعوديون دائماً سابقون بخطوات.



أحلام ونجاحات غير مسبوقة

وأضاف كريم: «من الجميل أن يحلم الإنسان، ويتمكن من تحقيق حلمه سريعاً، لينتقل بعد ذلك إلى حلم جديد، وهذا تحديداً ما نشهده اليوم في المملكة العربية السعودية، إذ تتحقق الأحلام ويتبعها دائماً حلم أكبر».

التعاون مع نجوم عالميين

كما تطرّق محمد كريم في الحديث عن خطوات في سينما هوليوود، مؤكداً أن حلمه الأكبر هو التعاون مع النجمين العالميين دينزل واشنطن أو آل باتشينو، مشيراً إلى أن هذا الحلم يقترب من التحقق قريباً.

وأضاف الفنان المصري أن مشاركاته في السينما العالمية تهدف إلى تقديم صورة إيجابية للعرب في هوليوود، مشيراً إلى رفضه للأدوار النمطية التي تسيء لهم، وحرصه على اختيار شخصيات متنوعة ومختلفة تليق بتمثيل الهوية العربية.

«كاو بوي» خطوة مهمة في مسيرتي

واعتبر كريم أن نجاحه في فيلمه الأخير «كاو بوي» يمثل خطوة مهمة له ولكل عربي يسعى لإثبات نفسه في هوليوود، متمنياً أن تنال أعماله إعجاب جمهوره من كل الوطن العربي.