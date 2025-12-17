أيدت محكمة مستأنف جنح الدقي في مصر، اليوم (الأربعاء)، الحكم الصادر بسجن الفنان محمد رمضان سنتين مع الشغل، وتغريمه 10 آلاف جنيه، وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتاً، بتهمة نشر أغنية «رقم واحد يا أنصاص» عبر قناته الرسمية على يوتيوب دون الحصول على التصاريح اللازمة من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية.

غياب عن الاستئناف

وتغيب رمضان عن جلسة الاستئناف، التي كانت مقررة كأولى الجلسات للاستئناف على الحكم الابتدائي الصادر في نوفمبر الماضي من محكمة جنح الدقي في القضية رقم 9213 لسنة 2025 إداري الدقي.

ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من دفاع الفنان محمد رمضان، مؤيدة الحكم الابتدائي الذي اعتبر نشر الأغنية في 4 أغسطس 2025 مخالفة صريحة لقانون الرقابة على المصنفات الفنية رقم 38 لسنة 1992.

ترخيص أثبت الإدانة

تعود الواقعة إلى بلاغ مقدم من محامٍ ضد محمد رمضان، اتهمه بنشر مصنف سمعي بصري (الأغنية وكليبها) دون ترخيص من وزارة الثقافة.

وأكدت التحقيقات، بناءً على تقرير إدارة الأغاني بالرقابة، أن الأغنية تحتوي على ألفاظ «في منتهى الإسفاف»، تحرض على العنف، وتخالف الذوق العام والأعراف المصرية.

ووصف التقرير الكلمات بأنها تشجع على الاعتداد المبالغ بالذات والإساءة للآخرين، ما يجعلها غير صالحة للعرض العام.

وفي حيثيات الحكم الابتدائي، أشارت المحكمة إلى أن رمضان قدم ترخيصاً لاحقاً (بتاريخ 16 سبتمبر 2025)، لكنه جاء بعد وقوع الجريمة، ما يثبت الإدانة.

الأغنية التي تحمل طابع الراب الشعبي وتركز على النجاح الشخصي بكلمات مثل «رقم واحد يا أنصاص.. غالي التمن يا رخاص»، حققت انتشاراً واسعاً على يوتيوب، لكنها أثارت جدلاً كبيراً منذ إصدارها.