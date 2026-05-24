في العام العاشر للهجرة، وقف النبي محمد عليه الصلاة والسلام على مشارف ختام رسالته، ليقود أعظم تجمع إيماني في تاريخ الإسلام: حجّة الوداع. لم تكن مجرد رحلة حج، بل كانت محطة مفصلية أعلن فيها النبي اكتمال الدين، ووضع الأسس النهائية لمنظومة القيم الإسلامية التي ما زالت تهدي البشرية حتى اليوم.

تدفّق أكثر من مئة ألف مسلم إلى مكة المكرمة، يلبّون نداء التوحيد، في مشهد يعكس وحدة الأمة رغم اختلاف قبائلها وألسنتها. وفي يوم عرفة، ألقى النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام خطبته الشهيرة التي تعد وثيقة إنسانية خالدة، أرست مبادئ العدل والمساواة، وأكدت حرمة الدماء والأموال والأعراض، قائلًا: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام…».

لم تقتصر رسائل حجّة الوداع على الجوانب التعبدية، بل شملت تنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، حيث شدّد النبي عليه الصلاة والسلام على إلغاء الربا، ونصرة الحقوق، والرفق بالنساء، بقوله: «استوصوا بالنساء خيرًا». كما أرسى مبدأ المساواة بين البشر، مؤكدًا أن التفاضل ليس بالعرق أو النسب، بل بالتقوى والعمل الصالح.

وفي هذا الموقف العظيم، أعلن النبي عليه الصلاة والسلام إتمام الرسالة بقوله: «ألا هل بلغت؟»، ليشهد الحاضرون ويحمّلوا الأمانة إلى من بعدهم. ونزل قوله تعالى: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا﴾، في إعلان رباني بكمال هذا الدين وصلاحيته لكل زمان ومكان.

حجّة الوداع لم تكن نهاية، بل بداية لمسؤولية كبرى حملتها الأمة الإسلامية؛ مسؤولية الالتزام بالقيم التي أرساها نبي الأمه عليه الصلاة والسلام، ونقلها للأجيال القادمة. وفي زمن تتسارع فيه التحديات، تبقى هذه الحجة نموذجًا عمليًا لوحدة الصف، وعدالة التشريع، وسمو الأخلاق.

إن استحضار معاني حجّة الوداع اليوم ليس ترفًا معرفيًّا، بل ضرورة لإعادة بناء الوعي الجمعي على أسس الرحمة والعدل، التي جاء بها الإسلام، وطبّقها النبي محمد عليه الصلاة والسلام في أسمى صوره.