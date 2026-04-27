لم يعد الإعلام في صورته المعاصرة مجرد وسيلة لنقل الأحداث أو تغطية الوقائع، بل أصبح فاعلًا رئيسًا في تشكيل المعنى، وتحديد الزوايا التي يُنظر من خلالها إلى القضايا المختلفة. فالقضية ذاتها قد تُقدَّم بأطر متعددة، لا تغيّر من حقيقتها بقدر ما تعيد ترتيب فهمها في وعي المتلقي.

وفي هذا السياق، لم يعد التحدي الحقيقي في سرعة الوصول إلى المعلومة، بل في القدرة على قراءتها ضمن سياقها الثقافي والاجتماعي، وفهم ما تحمله من دلالات تتجاوز ظاهرها. فالإعلام لا يعمل في فراغ، بل يتحرك داخل منظومة من القيم والتصورات التي تؤثر في إنتاج الرسائل واستقبالها على حدٍّ سواء.

ومن هنا، تتجاوز مهنية العمل الإعلامي حدود الدقة في نقل الخبر، لتشمل مسؤولية أعمق تتعلق بكيفية تقديمه، والزاوية التي يُطرح من خلالها، واللغة التي تصوغه. فكل اختيار- مهما بدا بسيطًا- يسهم في بناء تصور معين لدى الجمهور، ويؤثر في تشكيل الوعي العام.

إن الوعي بهذه الأبعاد لا يمثل ترفًا نظريًا، بل ضرورة عملية في بيئة إعلامية تتسارع فيها الأحداث، وتتعدد فيها المنصات، وتتداخل فيها الخطابات. فالمؤسسات الإعلامية التي تدرك هذا التحول، وتتعامل معه بوعي منهجي، هي الأقدر على تحقيق التوازن بين التأثير والمسؤولية.

وفي النهاية، يبقى الإعلام- في جوهره- ممارسة معرفية قبل أن يكون أداة تقنية، تتطلب فهمًا عميقًا للسياق، وإدراكًا واعيًا لطبيعة التأثير الذي يمكن أن تُحدثه الكلمة حين تُقال، وكيف تُقال.

* رئيس قسم الإعلام وعلوم الاتصال بجامعة الطائف