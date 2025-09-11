المظاهر المدرسية.. جرس يُقرع ومحفظة تستغيث

في بداية كل عام دراسي تتحول المكتبات ومتاجر القرطاسية إلى ساحات مزدحمة بالأهالي والطلاب، بحثاً عن «القائمة المدرسية»، التي يبدو أنها تطول كل عام، والمفاجأة أننا نجد أن ثمن الحقيبة المدرسية قد يتجاوز مصروف الشهر كله لكثير من الأسر.السؤال: هل هذا الوضع أصبح قدراً محتوماً يرهق جيوب الآباء؟ وجوابي: بالطبع لا؛ فجزء كبير من هذه التكلفة المالية يمكن السيطرة عليه إذا تعاملنا معه بذكاء مالي، بدلاً من أن نستسلم لسباق «المظاهر المدرسية» التي تحولت إلى ظاهرة بين الطلاب.لتفادي هذه الظاهرة والمحافظة على الاتزان المالي، لا بد من وجود حوار داخلي بين الأسرة، يسعى إلى التفهم والقناعة في أن العلم يأتي بلا مظاهر أو كماليات، وإنما بالطموح والسعي وراء تحقيق الهدف، فلكل بداية عام دراسي حاجات أساسية تساعد الطلاب على التعلُّم وليس الكماليات.لذلك علينا كتربويين وآباء ومن يهمه الأمر، أن نسعى لنشر هذه الثقافة من خلال عدة أمور، أبرزها؛أولاً: الشراء المقنن للأدوات المدرسية، فكثير من الأدوات التي تُشترى كل عام موجودة أساساً في البيوت، فمثلاً؛ دفتر نصف ممتلئ من العام الماضي يمكن استخدامه هذا العام، والمسطرة لا تحتاج لتغيير لأنها ليست موضة موسمية، وهكذا في بقية الأدوات المدرسية.ثانياً: ثقافة التبادل، ففي كثير من الدول يتبادل الأهالي الكتب والأدوات عبر تطبيقات مجانية أو مجموعات «واتساب» مدرسية، والفكرة: لماذا لا نحولها إلى عادة في مجتمعنا بدل التكديس؟ثالثاً: الاستثمار في الجودة لا الماركة، فمثلاً حقيبة متينة من علامة تجارية متوسطة الجودة تدوم ثلاثة أعوام أفضل بكثير من حقيبة باهظة الثمن تتلف سريعاً، والذكاء هنا ليس في اسم الماركة بل في العمر الافتراضي.رابعاً: التربية المالية؛ وتبدأ من المدرسة، فحين يشارك الأبناء في وضع ميزانية للمشتريات، ويتعلمون المفاضلة بين الضروري والكمالي، فهم لا يستعدون للعام الدراسي فقط بل للحياة كلها.أقول في ختام هذه العجالة:إن العودة إلى المدرسة ليست مجرد مناسبة للتسابق على الإنفاق، بل فرصة حقيقية لتربية جيل كامل على مبادئ الإدارة المالية السليمة، وقد يكون الدرس الأهم الذي يتعلمه الطلاب هذا العام ليس في محتويات حقائبهم، وإنما في الكيفية التي اختيرت بها.