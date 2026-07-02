أطلقت الصين اليوم، قمرًا اصطناعيًا بحريًا جديدًا إلى المدار، من مركز «جيوتشيوان» لإطلاق الأقمار الاصطناعية شمال غرب الصين.

وأُطلق القمر الاصطناعي (هاييانغ-2 إي) الذي يبلغ وزنه 1500 كيلوغرام، على متن صاروخ حامل من طراز طلونغ مارش-4 بي، ونجح في إرسال القمر إلى المدار المخطط له.

وسيستخدم القمر (هاييانغ-2 إي) في رصد بيئة محيطات العالم، وقياس أمواجها ودرجات حرارتها ورياحها.

ويمثّل هذا الإطلاق المهمة الـ654 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز لونغ مارش.

يُذكر أن المهمة رقم 653، من سلسلة صواريخ «لونغ مارش»، انطلقت في 23 يونيو الماضي، حاملة قمرًا صناعيًا مخصصًا للاختبارات التكنولوجية المتطورة.