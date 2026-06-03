تمثل العلاقة بين الجماهير والأندية الرياضية حالة انتماء راسخة تتوارثها الأجيال، وفي هذا المشهد تبرز العلاقة بين نادي الهلال ومحافظة القطيف بوصفها واحدة من أبرز صور الارتباط الجماهيري في الرياضة السعودية، حيث امتزج الشغف بالحضور المؤثر داخل الملاعب وخارجها، لتتشكل قصة رياضية امتدت لعقود من الزمن.



وحضر اسم الهلال بقوة في وجدان شريحة واسعة من أبناء المحافظة، ضمن علاقة قامت على التفاعل المستمر والدعم المتواصل، وأسهم في ترسيخها عدد من اللاعبين الذين مثلوا النادي وتركوا بصمات واضحة في مسيرته الرياضية، مما عزز مكانته في المنطقة ووسع من قاعدته الجماهيرية.



وفي البدايات، برز اسم اللاعب عبدالرحمن القصاب «شمروخ» - رحمه الله - كأحد الأسماء التي أسهمت في تعزيز حضور الهلال في المنطقة، وتركت أثرًا كبيرًا لدى الجماهير الرياضية. ومع تطور المشهد الرياضي خلال الثمانينيات والتسعينيات، برزت أسماء عديدة من أبناء المحافظة، يأتي في مقدمتها عبدالله الزاكي، ثم المهاجم حسين العلي الذي قدم مستويات لافتة في الدوري السعودي، وتوج هدافًا للمسابقة عام 2002 بعد موسم استثنائي أكد مكانته بين أبرز المهاجمين في تلك المرحلة



وامتد حضور أبناء محافظة القطيف داخل الهلال إلى مختلف الألعاب الرياضية، حيث تألق عبدالعزيز المصطفى في كرة اليد، وسجل البطل الدولي حسين آل حزام حضورًا مميزًا في ألعاب القوى، وتحديدًا في منافسات القفز بالعصا، من خلال مشاركاته المحلية والدولية باسم الهلال والمنتخب السعودي.



كما شهدت ألعاب أخرى مشاركة بارزة لأبناء المحافظة، من بينها كرة الطائرة ورفع الأثقال والتايكوندو، في صورة تعكس تنوع المواهب الرياضية في القطيف وقدرتها على المنافسة وتحقيق الإنجازات في مختلف الألعاب، الأمر الذي عزز من حضور أبناء المنطقة داخل أحد أكبر الأندية السعودية وأكثرها تحقيقًا للبطولات



وتجسد العلاقة بين الهلال والقطيف نموذجًا رياضيًا متفردًا جمع بين النجوم والجماهير، واستمر تأثيره عبر الأجيال، ليبقى الهلال جزءًا أصيلًا من الذاكرة الرياضية في المنطقة، وعنوانًا لعلاقة جماهيرية صنعتها المحبة والإنجازات والتاريخ المشترك.



وفي سياق هذه العلاقة الممتدة، أتذكر حديثًا جمعني بالأخ والصديق علي سعيد مرار، المعروف في الوسط الرياضي بلقب «الزعيم» لشغفه الكبير بالهلال ومتابعته الدائمة لمسيرته. وخلال أحد نقاشاتنا الرياضية التي اتسمت بالحوار وتبادل وجهات النظر، قال عبارة تختصر جانبًا من فلسفة الكثير من عشاق الهلال: «إذا أردت أن تكون مميزًا فعليك أن تختار الهلال، فهو الفريق الذي يضم نخبة من اللاعبين المميزين، ويعرف طريق القمة، ويجيد صناعة البطولات». كلمات جسدت حجم الانتماء الذي يحمله أنصار الهلال، وعكست المكانة التي يحتلها النادي في قلوب جماهيره، ومنها جماهير القطيف التي ظلت حاضرة في مسيرة الزعيم وداعمة له على امتداد السنوات.