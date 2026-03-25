تربطني بالكابتن والصديق والزميل صالح الطريقي علاقة غير مستقرة من جانبه، أما أنا فلم تتغير ولن تتغير؛ لأن لها جذورا عندي.

صالح النجم الرياضي هو صالح المتألق إعلامياً عندي، وأعرف تفاصيل تعبه على صناعة نفسه، وهذا يسعدني أن أراه بهذا التوهج.

ولأنني أؤمن بأن للصداقة أصولا أحرص على التمسك بها وأرى من واجب صديقي صالح علي، أن أناصحه في هذه المساحة، فربما صوت الكلمة هنا تسمع أكثر.

أخي أبا إبراهيم أنت تملك قلما رشيقا وتكتب بلغة جميلة ولا خلاف على ذلك، لكن المشكلة بأنك تستنزف هذا الجمال في التعليق على كل من تمر تغريداته عليك بغض النظر عن فائدة الاختلاف والتي تنتهي أحياناً بالتلاسن، ومرات أخرى بكلام لا يشبه لغتك.

في اليوم الواحد أراك منهمكا في التعليق على تغريدات كثير من الزملاء ومثلهم من الجمهور، فبعضهم يردون عليك والبعض الآخر يتجاهل أو يتحاشى الرد احتراماً لك وله، ومن هنا أسأل أخي صالح ما هو الهدف من مطاردة تغريدات الآخرين؟

أراك وهذا حق أريد به حق.. تملك من الوعي والتجربة ما يجعلك تتميز أكثر لو خرجت عن هذا الخط، والأجمل في مثل هذه الحالة أن تكون صوتا وليس صدى يقتص منك.

ثمة من يرد عليك ويأخذك إلى ملعبه وهنا أنت في النهاية الخسران.

وأصعب شيء أن تدخل حوارا أو جدلا نهايته كما حدث بينك وبين كثير من الزملاء ليس آخرهم الزميل محمد البكيري.

ركز يا صديقي على أن تكون أنت الرأي واترك الرأي الآخر لمن يختلف معك.

أعرف أن هذا التوجه لا يشبع نهمك، لكنك وجدت فيه ردة فعل ربما ناسبتك.

أعرض عن هذا يا صالح وقل كلمتك وامض وخل ردة الفعل للآخرين.

فننتظر منك الأجمل بدلاً من مناكفات تنتهي على طريقة القاعدة المرورية القديمة: «كل واحد يصلح سيارته».

ومضة

من حقائق الحياة:

‏في أوقات الأزمات، نرى الوجوه الحقيقية للبشر.