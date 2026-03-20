لم تكن اللحظة التي تولّى فيها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- ولاية العهد مجرد انتقالٍ في المسؤولية، بل كانت نقطة تحوّلٍ تاريخية عزّزت مسيرة الدولة، وأطلقت مرحلةً جديدة عنوانها الطموح المنضبط بالقيم الإسلامية، والتحول العميق، والرؤية التي تستشرف المستقبل بوعيٍ وثقة.



تسعة أعوامٍ مضت، لم تُقاس بزمنها، بل بما حملته من تحولاتٍ نوعية غيّرت بنية الاقتصاد، وعزّزت منظومة التنمية، ورفعت سقف التطلعات الوطنية إلى آفاقٍ غير مسبوقة. لقد انتقلت المملكة خلال هذه المرحلة من إدارة الممكن إلى صناعة الممكن، ومن استشراف الفرص إلى اقتناصها وصياغتها واقعًا حيًا عبر مجالات متعددة، في عالمٍ تتسارع فيه المتغيرات التقنية والاقتصادية بوتيرة غير مسبوقة.



لقد جاءت رؤية المملكة 2030 بوصفها الإطار الإستراتيجي لهذا التحول، لا كخطةٍ تقليدية، بل كمشروعٍ وطنيٍ شاملٍ أعاد ترتيب الأولويات، وجعل من الإنسان السعودي محور التنمية وغايتها، ومن الكفاءة والتمكين ركيزتين أساسيتين لبناء المستقبل. وهنا تجلّت فلسفة القيادة في أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من تنمية الإنسان ويعود إليه، في نموذجٍ تنمويٍ يجمع بين الطموح والانضباط، ويستند إلى القيم الإسلامية في بعدها الإنساني بوصفها أساسًا للاستدامة.



وفي امتدادٍ لهذا التحول، شهد قطاعا التعليم والتدريب نقلاتٍ نوعية انعكست على تطوير المخرجات، ومواءمة التخصصات مع متطلبات المستقبل، وتعزيز منظومة التأهيل المهني، بما يسهم في بناء رأس مال بشري منافس محليًا وإقليميًا وعالميًا. كما تسارعت وتيرة التحول التقني، مدفوعةً بتبني التقنيات المتقدمة، وتمكين الابتكار، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، الأمر الذي رسّخ موقع المملكة كبيئةٍ جاذبة للتقنية، وشريكٍ فاعل في صناعتها وتطويرها.



وفي سياقٍ عالميٍ متغير، أثبتت المملكة قدرتها على التكيّف والتأثير، فباتت نموذجًا في إدارة التحولات الكبرى، وشريكًا فاعلًا في صياغة التوازنات الإقليمية والدولية، مستندةً إلى ثقلها السياسي، وقوتها الاقتصادية، ورؤيتها الواضحة. ولم يعد حضورها مقتصرًا على التأثير، بل تجاوز ذلك إلى المبادرة وصناعة الفعل، والمساهمة في رسم ملامح مستقبلٍ أكثر توازنًا واستدامة. كما لم تقتصر التحولات على الجانب الاقتصادي، بل امتدت إلى أبعادٍ اجتماعية وثقافية، أسهمت في تحسين جودة الحياة، وتوسيع فرص المشاركة، وتعزيز دور المواطن كشريكٍ في مسيرة التنمية



إن قراءة هذه الأعوام التسعة قراءةً معاصرة تكشف أننا أمام مرحلةٍ تأسيسية جديدة في مسيرة المملكة، مرحلة تُبنى فيها معالم المستقبل على أسسٍ راسخة من الرؤية والإرادة والعمل المؤسسي، بما يضمن الاستدامة، ويعزز مكانة المملكة كقوةٍ صاعدة بثبات في عالمٍ يعاد تشكيله.



وفي خضم هذه التحولات، يظل الثابت الأهم هو وحدة الوطن، وتلاحم شعبه مع قيادته، وإيمانه بأن ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة رؤيةٍ واضحة، وقيادةٍ مؤمنة، وعملٍ مؤسسيٍ دؤوب يتجاوز حدود الممكن.



تسعة أعوامٍ من النماء والعطاء... لم تكن فصلًا عابرًا في كتاب الزمن، بل كانت تأسيسًا لمرحلةٍ تُكتب فيها ملامح المستقبل بإرادةٍ واعية، ورؤيةٍ راسخة، ووطنٍ اختار أن يكون في المقدمة، ويسهم بثقةٍ في صناعة مستقبل القرن الحادي والعشرين.