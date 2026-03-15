مشاهدة الأفلام أو المسلسلات التاريخية تكشف فوارق واضحة بين السيرة كما كتبت وبين واقع وزمنية الحدث التاريخيّ.. ولأن كثافة الأحداث والسير الماضوية يجنح البعض إلى تقريب الأحداث في محاولة لتطابقها، مع أنه لا تطابق حرفياً بين الأحداث المختلفة، إلا أن الناس استسهلوا وصدقوا بالتطابق.



وثمة مقولة تجري على الألسن بأن التاريخ يعيد نفسه، حينما تتطابق الأحداث وتقترب من إعادة حدث ماضوي بعينه، وهي مقولة تتناسخ وفق نوعية تلك العودة، وحين نرددها نحن - كأفراد - فهذا يعني تطابق الحدث في عودته مع أمانينا لما كنا عليه من أنس في زمن الحدث نفسه أو في تصديق المروي وتثبيته كحقيقة معرفية من غير تمحيص لما ثبت في أذهاننا.. ومن غير هذه المقدمة الباحثة عن فلسفة مقولة (التاريخ يعيد نفسه) ثمة أحداث ترفع ستارة الماضي وتمكنك من مشاهدة ما تحب، مثلها مثل الذكريات التي تمكنك من استعادة الماضي ليس بحذافيره وإنما الاقتراب مما كانت عليه اللحظة.



ونحن لا نستوعب أن الاستعادة هي حكم شخصي، فالأحداث التي مرت بك يمكن استعارة مقولة (التاريخ يعيد نفسه)، ويسقط هذا الادعاء عندما تطبق المقولة على حدث لم تعشه، أو قرأت، أو سمعت به، إذ إن المقروء أو المسموع قد يحمل في طياته أحداثاً تم حذفها أو تغييرها أو أضيفت عليها زوائد أخرى.. ويصبح ترديدك أن التاريخ يعيد نفسه حكماً متسرعاً، يضلل من يواجه الحدث الآني بأن تاريخ أمته قد مر بهذا الحدث الآني نفسه.



الزمن لا يعيد نفسه مطلقاً، لا يعيد نفسه كما حدث سابقاً، فكل لحظة زمنية هي بصمة جديدة لم يسبق أن تطابقت حرفياً بما سبقها أو لحق بها.. وعلينا التمحيص في ما نقرأ أو نشاهد عن فترات زمنية سابقة.



وحين ترغب السينما أو الدراما في استرجاع الأحداث الماضوية، فهناك مؤثرات قوية تبعد الحدث الأم، واستبداله بأحداث مختلقة أو محسنة أو مشوهة، كما أن وسيلة الدراما وسيلة ترفيهية لا تعنى بالتصويب أو المراجعة، فهي معنية بخلق عوالم بصرية جاذبة بغض النظر عن صحة ما يتم عرضه.. كما أن الكتابة التاريخية سجن لا يمكن الكاتب من حرية الانطلاق، فالمخيلة الإبداعية تتعطل إن أراد السير على أحداث المكتوب عن الحدث تاريخياً.. ولذلك يستحسن ذكر أن المقدم للجمهور ليس بواقعية التاريخ ذاته وإنما تم دمج التاريخ بالمتخيل.. والجميل أن تقدم السينما أحداثاً تاريخية بها جمال المتخيل، والأجمل أن يستوعب المشاهد أنه في رحلة متعة بصرية وليس في درس تاريخي يحفظه كما شاهده.