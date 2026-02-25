ضمك أصبح له عشّاق بحجم شعبية الأهلي على امتداد الوطن، وإذا عرف السبب بطل العجب مع أن العجب كله وجدته في تغريدات جمهور وإعلاميين من مدرج النصر والهلال والاتحاد، فقلت نتأمل ونقرأ والحكم بعد المداولة.

وجدتهم غاضبين من فوز الأهلي وقلت طبيعي في أعراف التنافس الكل يبحث عن مصلحته، والمصالح في الرياضة تفتح على أكثر من باب.

أعود لمثلث الغضب وأسأل لماذا هذا الغضب؟ مع أن الفوز طبيعي ولا يوجد فيه أي شبهة تستحق منكم هذا الانفعال أو هذا التكتل.

جميل أن يجمعكم الأهلي على قلب رجل واحد، لكن غير الجميل أنكم بدأتم صغاراً أمام مدرج آخر معني بالوعي لا ينتمي للأهلي ولا لكم لكنه ينتمي إلى حضارة كرة القدم التي لا يمثلها المتعصبون.

ضمك تحمس وأصدر بياناً ولا نستغرب عليه ذلك، فهذا حقه، لكن لا يوجد أبداً ما يستحق هذا التجييش مع التأكيد أن ضمك خسر كثيراً من المباريات بسبب أخطاء تحكيمية ولم نقرأ له بياناً أو نسمع لإدارته تصريحاً، فمن طلب منه أن يصدر البيان لا يوجد له حجة أو مستند.

في الجانب الآخر من المعادلة هناك من يطالب بوقف توني، وهنا الضحك الذي يشبه البكاء.

إلى هذه الدرجة وصل بكم الغبن من الأهلي.

ما علينا سنعمل كثيراً على تأطير حملتكم الممنهجة بكثير من علامات الاستفهام وعلامات التعب غير آبهين بهذه الثرثرة التي ستنتهي مع أول هدف لتوني.

يعرف المتابعون للدوري السعودي أن الأهلي من أكثر فرق الدوري تضرراً من التحكيم في حين يعيش المتكتلون الثلاثة حالة وفاق مع التحكيم.

تغريدة:

الإنسان الطيب لا تغيّره القسوة ولا تُفسدهُ الشدائد.. يشبه غصناً مثمراً كلما أثقلته الرياح ازداد عطاءً وكلما مرت به العواصف نثر طيَبه دون أن يتبدل.