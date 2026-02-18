من يمعن النظر في الفارق الزمني بين مباريات الأهلي في النخبة ودوري روشن يكتشف الكلمة الضائعة من أول نظرة..!

لعب الأهلي، الإثنين، مع شباب الأهلي، وسيلعب مع النجمة الخميس، وهنا أسأل لماذا الهلال يلعب الإثنين مع الوحدة، وسيلعب السبت مع الاتحاد..؟!

هل نسمي هذا فارق توقيت أم أن التوقيت هو الذي فرق..؟

أحياناً ودّي أكتب ما يردده الجمهور، وأحياناً أقول الصبر زين، وكل مطرود ملحوق..!

يقول فهد باخلقي: بعد أربعين ربيعاً أيقنت أن العلاقات لا تقاس بالسنين، بل بالمواقف..

‏بعد أربعين خريفاً أيقنت أن بعض المواقف سببها «كرسي».

‏بعد أربعين صيفاً أيقنت أن الكرسي لا يدوم، إنما تكون الديمومة للسمعة والذكر الطيب

‏عش يومك لعائلتك ومحيطك الصغير، فهم الدائمون بأمر الله وحفظه.

جميل يا فهد أن تقف على الحياة وصورها المتناثرة، وتتخذ من الأربعين مدخلاً لمحاكاة كرسي لا يدوم..

في خاطري أكثر من شيء عن مهنتنا، فيها ما هو قابل للنشر، وفيها غير قابل للنشر، مع أن هناك من استغل البرامج؛ ليقول عبر أثيرها كلاماً بدايته شتيمة ونهايته اتهام؛ بحثاً عن الإثارة، ومن هنا يبدأ الفرز.

إذا أردت معرفة معدن الناس فأحسن إليهم.

‏«كم تأمّلت هذه المقولة وأنا أستعيد في ذاكرتي معادن من أحسنت إليهم، فكانوا صدمتي».

نصيحة: تميّز بما شئت، لكن لا تتكبر أبداً.. وخاصم من شئت، لكن لا تُهِنْ أحداً أبداً.. واغضب كما شئت، لكن لا تجرح أحداً أبداً.

أخيراً: صديقك الحقيقي هو من يفهمك بلا كلمات، وهو من يصدّقك بلا أدّلة، وهو من ينصحك دون أغراض، وهو من يحبك دون أسباب، وهو من يعرفك دون مصالح.