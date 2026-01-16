جمرةُ غضا هذا النصر في أيدي مُحبيه؛ يضمّونها كل مرة رجاء الدفء، لكن شتاء النصر كان قارصاً إلى حدٍّ تجمّد فيه رصيده النقطي عند سقفٍ معلوم.



إدارة نادي النصر — خصوصاً فريق كرة القدم — تبدو من أصعب المهام في العالم، أو هكذا على الأقل توحي التجربة.



لم ينجح أحد؛ إدارات، مدربون، لاعبون أجانب.. إخفاق يتبعه إخفاق.



وكما نُحمّل الإدارة النجاح، يجب أن تتحمّل الفشل بكل مسمياته؛ داخل الصندوق وخارجه.



مشكلة النصر ليست في العقيدي ولا في الخيبري.



هذان مجرد عناوين مختصرة ومكررة لمسارٍ طويل من الإخفاقات، سبقهم فيه آخرون وسيلحق بهم غيرهم.



الفرق تتعلّم من أخطائها.. إلا النصر، يكررها، ويضيف عليها.



هذا الموسم مثلاً، أُعلنت جدولة الدوري مبكراً، وكان واضحاً أن شتاء النصر لن يشبه صيفه من حيث المواجهات الحاسمة أمام منافسين مباشرين.



لكن ذلك إمّا جرى تجاهله عمداً، أو لم يُلقَ له بالاً أصلاً، فبدا النصر وكأنه تُوّج بطلاً مبكراً بعد صدارة نصف الدور الأول.. قبل أن يُضيّع عباءته.



تتحمّل هذا الإدارة، ويتحمّل جزءاً منه جمهورٌ وإعلامٌ عزّزا هذه العقلية.



أما الحديث عن اللاعبين الكبار وخبرتهم، فالسؤال مشروع:



ماذا قدّم رونالدو خارج الملعب قبل داخله؟



لا شيء يُذكر.



يغيب في لحظات الحاجة، ويظهر خارجها — على منصة "إكس" — بطلاً قومياً.



جاء النصر برونالدو بحثاً عن النجاة من حظه العاثر، وجاء رونالدو نهماً للضوء والنجومية المعتادة، اعتمد هذا على ذاك، وذاك على هذا...



فتكوّنت فجوة، واشتعلت ثورة شك بعد كل إخفاق.



خسر النصر أمام الأهلي، ومن يومها كان الرحيل، وليل الشتاء القاسي الطويل.



لم تكن مجرد خسارة.. بل هزيمة، وشتّان بين الخسارة والهزيمة.



تلتها خسائر أمام القادسية والهلال.



31 نقطة، مشاركةً مع الأهلي والتعاون، وبفارق 7 نقاط عن المتصدر الهلال.



رقم قد لا يكون كارثياً لغير النصر، لكنه كارثي للنصر تحديداً؛



لأنه لم يُهيّئ نفسه لهذا السيناريو الوارد جداً في دوري من 34 جولة.



مرحباً بك في النصر.



من سبقوني على رأس الهرم الإداري — على ما يبدو — لم يجدوا الإجابة.



هل هو صراع سلطةٍ أزلي بين حرسٍ قديم وآخر حديث؟



ربما.



كل ما أعلمه أن ليل النصر طال، ومن لا يُعدّ نفسه للفجر.. يعتاد العتمة.



خاتمة:



يا حُبي المغرور،



ياللي دفاك شعور،



ردّ القمر للنور،



وباقي العمر في وعد



بدر بن عبدالمحسن