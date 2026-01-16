لم ولن يهدأ وسطنا الرياضي طالما هناك من يصر على أن المستفيد واحد والمتضررين عشرات، وفي رواية أخرى المتضرر واحد..!



وقفت هنا في هذه المساحة وقفة المدافع عن الحق حينما دافعت عن مشروعنا الرياضي أمام مَنْ يسوقون لمقولة الدوري سيذهب للنصر إرضاء لكريستيانو رونالدو وقتها كان المتصدر النصر وقلت هذا فكر لا يشبه أبداً المرحلة التي نعيش فيها، بل وقلت هذا اتهام سخيف يجب أن يتم أيقاف المكرسين له عند حدهم.



الكلام نفسه أكرره اليوم لمن يتداول فرية أن الصدارة سلبت من النصر وأعطيت للهلال دون أن أفهم كيف..؟!



أربط حدثاً بآخر، وأستذكر معكم بطولة جبر الخواطر الآسيوية التي لا أدري من جبر خاطر الأهلي الاتحاد الاسيوي أم الفيفا، لكن الذي أدركه أن الأهلي كتب تاريخاً من ذهب، وترك لهم مطاردة مفردات تم أخذها من سياقها الصحيح إلى سياق آخر فيه من الضحك ما يشبه البكاء..!



أعود إلى دورينا وأتمنى أن نتحد جميعاً في حمايته من هذا التشويه مع التأكيد على أن هناك أخطاءً يجب أن تعالج والمعالجة ينبغي أن نحذف من قاموسها وهم المؤامرات ووهم اللوبي الذي مات من زمان ولا وجود له في مرحلة يقودها شاب عينه على كل المواقع.



ارتقوا ببرامجنا وأخرجوها من جلباب لا يشبه واقع رياضتنا، فما يطرح اليوم في بعض البرامج انعكس على المشجع البسيط بالسلب وتلقفته المساحات على أنه حقيقة، وبنت عليه واقعها، وكل يغني على ليلاه..!



#الحقيقة:



الأول:



- عبدالله القحطاني:



‏ركلة جزاء صحيحة للأهلي أمام التعاون..



‏الثاني:



- ‏محمد فودة: لا يوجد اختراع للقانون وركلة جزاء الأهلي صحيحة



‏الثالث:



‏- سمير عثمان:



‏ ⁠⁠د 96 ضربة الجزاء المحتسبة للأهلي صحيحة..



‏الرابع:



‏- فهد المرداسي



‏د 96 ركلة جزاء صحيحة للأهلي أمام التعاون...!



‏الخامس:



- ‏نواف شكرالله



‏د 97 قرار صحيح باحتساب ركلة جزاء لفريق الأهلي أمام التعاون..



هذا الإجماع أعتقد جازماً أنه أبلغ رد على بعض من أنكروا على الأهلي حصوله على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع..!