إذا لم تكن قادراً على قول الحقيقة فمن الأفضل أن تتجنّب الحديث عن أي قضية.

البنر أو الخرقة المسيئة هي أوضح من أن تخفيها عبارات كاذبة أو أقوال تستدعي أمس للهروب من قضية اليوم..!

من السهولة عليك أن تصمت إذا كنت لا تملك ما تقول، لكن أن تتحدث مبرّراً الفعل الشنيع فأنت هنا جزء أصيل من المشكلة.

من يظن أن تلك الخرقة أو ذاك البنر المسيء أساء للأهلي وحده واهم، وإن قلت جاهل فهو كذلك؛ لأن المسألة هنا مرتبطة برياضة وليست بنادٍ، فمن خطّطوا ونفّذوا لا يمكن أن أحسن الظن فيهم، وعند الجهات المعنية كل التفاصيل التي ستحمي رياضتنا من أي عابث أو أي محاولة بائسة من هذا النوع.

المؤلم أن بيننا من يدافع ويبرر هذه الفضيحة تحت عناوين هشة وتفاصيل مرتبكة دافعها تعصب ويقودها جهل مركب..!

أؤمن أن وراء ذاك البنر فريق عمل يجب أن لا يستثنى منهم شخص من أجل أن نحمي مدرجاتنا من أمثالهم مستقبلاً، وهنا لا أتحدث عن نادٍ ونادٍ آخر بقدر ما أتحدث عن رياضة يجب حمايتها من أمثال هؤلاء، ففي اعتقادي أن هذا البنر وما حواه من رسائل يمثّل سابقة خطيرة في مدرجاتنا يجب أن تكون عقوبتها من جنس العمل.

ولا أشك مطلقاً في أن التعاطي مع هذه الفعلة سيكون وفق تحقيقات سيصل من خلالها المعنيون بهذه التحقيقات إلى كل التفاصيل، بل تفاصيل التفاصيل ومن ثم ستكون العقوبات رادعة ومعلنة لتصل الرسالة للجميع..!

أما من تبرعوا للتقليل من هذه التجاوزات وأخذوها في إطار آخر يشبه (لمسها أو ما لمسها) فهؤلاء عندهم خلط في الأمور يذكرني بخلطهم في كل مرة يفوز عليهم الأهلي، ومن الأفضل لهم يبقون على الحديث عن هدف محرز أفضل من الحديث عن قضية أكبر من استيعابهم..

أحدهم قال: هذا البنر أهم عندي من فوز الاتحاد..!

فهل مثل هذا الرأي يحترم..؟!