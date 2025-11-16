لم يكن أحد يتوقّع أن يتحوّل مشهد بسيط في المدرجات إلى عاصفة تضرب الوسط الرياضي بأكمله. لكن الديربي ليس مجرد مباراة... إنه أرض قابلة للاشتعال، تنتظر فقط شرارة. وتلك الشرارة جاءت على هيئة بنر ضخم ارتفع فجأة، يحمل رسالة قاسية، واضحة، وصادمة إلى الحد الذي يجعل كل الأنظار تلتفت في اللحظة نفسها.



لم يكن بنرًا عاديًا، ولا مجرد «طقطقة» موسمية؛ كان إعلان حرب نفسيًا، موجّهًا بدقّة، ومصمّمًا ليضرب في أعمق نقطة حساسة لدى الخصم. وما إن ظهر، حتى انفجر الملعب خارج المستطيل الأخضر قبل داخله. منصات التواصل اشتعلت، البرامج الرياضية امتلأت بالتحليلات، والجماهير انقسمت بين مؤيد يراه إبداعًا جماهيريًا، ومعارض يصفه بأنه تجاوز فجّ لا يمكن تبريره.



في تلك اللحظة، لم يعد المشهد مجرد كرة قدم... بل مواجهة بين رسائل المدرج، وكرامة الشعار، وحدود السخرية.



وما إن ظهر البنر حتى بدأت موجة الغضب، ثم انتقلت كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتشكّل حالة جدل هي الأكبر في مباريات الديربي خلال السنوات الأخيرة. فالجماهير لم ترَ في المشهد مجرد لافتة، بل رسالة صادمة خرجت من المدرجات إلى كل منصة، محمّلة بكمية كبيرة من الاستفزاز والرمزية.



السؤال الذي طغى على الساحة كان واضحًا ومباشرًا: كيف دخل هذا البنر؟ ومن سمح بمروره؟



فاللافتة كانت كبيرة الحجم، مصممة باحتراف، ومرفوعة في موقع مركزي، مما جعل الجماهير تطرح تساؤلات مشروعة حول دور الجهات المسؤولة داخل الملعب، بدءًا من الأمن الصناعي وانتهاءً بـ إدارة الملعب. فمن المعروف أن المباريات الجماهيرية الكبرى تُخضع دخول الأدوات واللافتات لرقابة صارمة، ويُفترض أن يتم فحص كل محتوى بصري قبل السماح بدخوله.



لكن ما حدث أظهر ثغرات واضحة.



فإذا كانت لافتة بهذا الحجم وبهذا المحتوى قد وصلت إلى المدرج دون اعتراض، فذلك يفتح بابًا كبيرًا حول الإجراءات المتبعة. أين كانت نقاط التفتيش؟ أين كان دور فرق الأمن الصناعي التي تراقب كل ما يدخل عبر البوابات؟



وما هو موقف إدارة الملعب التي تُعد الجهة المنظمة والمشرفة على الالتزام بلوائح الرابطة وسلامة البيئة الجماهيرية؟



هذه الأسئلة ليست للتصعيد، بل جزء من مسؤولية أي منشأة رياضية ترغب في الحفاظ على بيئة تشجيعية صحية تحد من الشحن الزائد وتمنع الرسائل المتطرفة. فالمسؤولية التنظيمية ليست وجود أفراد فقط، بل منظومة كاملة تبدأ من البوابات وتنتهي عند المدرجات.



وفي النهاية، تحوّل الديربي بفعل هذا البنر من مباراة إلى قضية رأي عام. وبين مؤيد ومعارض، يبقى «البنر المشتعل» درسًا مهمًا:



درس للجماهير بأن المنافسة لا تعني الإساءة،



ودرس للأمن الصناعي لتعزيز الرقابة،



ودرس لإدارة الملاعب لتحديد حدود واضحة للمسموح والممنوع...



حتى تبقى كرة القدم متعة وليست شرارة صراع.