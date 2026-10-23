لم يعد الموقع الجغرافي للسعودية مجرد موقع على خريطة العالم، بل أصبح أحد أهم عناصر القوة الاقتصادية والإستراتيجية التي تمتلكها المملكة، فالسعودية تقع في قلب منطقة تربط ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتشرف على البحر الأحمر والخليج العربي، ما يمنحها موقعاً فريداً بالنسبة لخطوط التجارة الدولية، ومع التحوّلات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، واضطراب بعض طرق الملاحة التقليدية، تزداد أهمية الموقع الجغرافي السعودي باعتباره جسراً يمكن أن يربط الأسواق الآسيوية بالأسواق الأوروبية والأفريقية، ومن هنا يأتي الاهتمام المتزايد داخل المملكة بتطوير الموانئ وشبكات الطرق والسكك الحديدية، ضمن توجه أوسع لتحويل المملكة إلى مركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية، ولم تعد المنافسة الاقتصادية الدولية حالياً تعتمد على إنتاج السلع، بل أصبحت السيطرة على سلاسل الإمداد والقدرة على تسهيل حركة التجارة عاملاً أساسياً في صناعة النفوذ الاقتصادي.

وتدرك السعودية ذلك، ولذلك فهي تعمل على بناء منظومة تتكامل خلالها البنية التحتية مع الخدمات اللوجستية، فالموانئ السعودية التي تطل على البحر الأحمر والخليج العربي تمثل نقاط اتصال مهمة بين الأسواق الدولية، بينما تسهم شبكات الطرق والمطارات والمناطق الاقتصادية في تسريع حركة البضائع وربط مناطق الإنتاج بالاستهلاك، ويكتسب هذا التوجه أهمية أكبر في ظل سعي الشركات العالمية إلى إعادة تنظيم سلاسل الإمداد وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مسار واحد أو منطقة واحدة، وهنا تستطيع المملكة تقديم نفسها باعتبارها منصة آمنة وواسعة للأسواق الإقليمية والدولية، كما أن الاستثمار في التقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والخدمات الجمركية الرقمية، يمكن أن تقلل جميعها زمن انتقال البضائع مما يرفع من كفاءة الخدمات بشكل عام، وبالتالي فإن المشروع السعودي لا يتعلق ببناء موانئ وطرق فحسب، وإنما يرتكز على بناء اقتصاد لوجستي قادر على المنافسة عالمياً.

وتبرز أهمية البحر الأحمر بصورة خاصة في هذه المعادلة، ولذلك فإن أي اضطراب في حركة الملاحة فيه ينعكس على التجارة العالمية وعلى تكاليف النقل وأسعار السلع، وفي هذا السياق يمنح موقع المملكة على البحر الأحمر فرصة كبيرة لها لتعزيز دورها في تطوير الخدمات اللوجستية والنقل البحري، وفي الوقت نفسه يفرض عليها مسؤولية متزايدة تجاه أمن الملاحة الإقليمية، فاستقرار البحر الأحمر ليس قضية سعودية منفردة، بل قضية ترتبط بمصالح اقتصادية دولية واسعة، ومن هنا يمكن للمملكة أن تجمع بين موقعها الجغرافي وقدراتها الاقتصادية والدبلوماسية للمساهمة في حماية حركة التجارة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

أما الخليج العربي فيمثل البعد الآخر من المعادلة اللوجستية السعودية، نظراً لارتباطه بأسواق الطاقة والتجارة الآسيوية، ومع تنامي العلاقات الاقتصادية بين السعودية ودول آسيا، ظهرت أكثر فأكثر أهمية تطوير الموانئ والمناطق الصناعية والربط البري والسككي كوسيلة لتعزيز مكانة المملكة كبوابة تجارية تربط الشرق بالغرب، ولا تقتصر أهمية هذه المشاريع على نقل البضائع، بل تمتد إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وإنشاء الصناعات والخدمات المرتبطة بالنقل والتخزين والتوزيع، ومع وصول البضائع عبر المملكة لأسواقها المستهدفة بسرعة وكفاءة وتكلفة تنافسية، فإن المملكة ستتحوّل تدريجياً من مجرد دولة تمر عبرها التجارة إلى دولة تضيف قيمة إلى هذه التجارة، وهذه النقلة هي جوهر الطموح اللوجستي للمملكة، لأنها تعني خلق قطاعات اقتصادية جديدة، وتوفير فرص عمل، وتعزيز الصادرات غير النفطية، وربط الاقتصاد السعودي بصورة أعمق بالاقتصاد العالمي.

من المؤكد أن رهان السعودية على ممرات التجارة العالمية يمثل جزءاً من تحوّل أوسع في مفهوم القوة الاقتصادية للمملكة، فالقوة في القرن الحادي والعشرين غدت تشمل القدرة على التحكم في شبكات النقل والإمداد وربط الأسواق وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، لذلك فإن نجاح المملكة في استثمار موقعها الإستراتيجي وتطوير بنيتها التحتية وربط موانئها ومناطقها الاقتصادية بشبكات نقل متقدمة، يمكِّنها من أن تصبح واحدة من أهم المراكز اللوجستية في العالم، والأهم أن هذا الدور يمنحها وزناً اقتصادياً وجيوسياسياً متزايداً، لأنه من المؤكد أن الدول التي تملك القدرة على ربط الأسواق تمتلك قدرة أكبر على التأثير في حركة الاقتصاد العالمي.