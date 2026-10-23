قد يقضي الإنسان سنوات في أروقة المحاكم، وينفق من ماله ووقته ما ينفق، حتى يحصل أخيراً على حكم قضائي ينصفه. لكن ماذا لو اكتشف أن خصمه نقل أمواله إلى قريب، أو أخفاها خلف معاملات ظاهرها مشروع، ثم وقف أمام قضاء التنفيذ مدعياً العجز عن السداد؟ هنا تبدأ معاناة أخرى، قد تكون أشد وطأة من الخصومة الأولى؛ لأن صاحب الحق لم يعد يبحث عمن يثبت له حقه، بل عمّن يعيده إليه. فالعدالة لا تكتمل حين ينطق القاضي بالحكم، وإنما حين يصل الحق إلى صاحبه.

ولعل هذه المسافة بين صدور الحكم واستيفاء الحق هي ما يمنح قرب نفاذ نظام التنفيذ السعودي الجديد أهميته. ففي الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري، ينتقل النظام من مرحلة الإقرار إلى حيّز النفاذ، لتبدأ معه مرحلة جديدة في تطوير أدوات التنفيذ وتعزيز فاعلية استيفاء الحقوق. ويأتي ذلك امتداداً لجهود وزارة العدل في تطوير المنظومة العدلية، وتوفير الممكّنات التي تجعل الأحكام والسندات التنفيذية أكثر قدرة على تحقيق غايتها، ضمن ضمانات تحفظ حقوق الدائن والمدين معاً. فالحكم الذي يصدر باسم العدالة ينبغي أن يجد طريقه إلى التنفيذ، لا أن يبقى حقاً ثابتاً على الورق، معلقاً على قدرة صاحبه على ملاحقة أموال المدين.

ومن أبرز ما يستحق التوقف عنده في النظام الجديد توسيع أدوات تتبع الأموال. فحين تتوافر قرائن على أن المدين أخفى أمواله أو نقلها بقصد تعطيل التنفيذ، أصبح بالإمكان طلب تتبعها وفق إجراءات قضائية محددة، والتحقق من التصرفات التي أجراها، بما في ذلك الأموال التي يُشتبه في انتقالها إلى أقارب أو وكلاء أو أشخاص تربطهم به معاملات مالية. وهذه ليست مسألة إجرائية بسيطة؛ بل معالجة لواحدة من أكثر صور المماطلة إضراراً بالحقوق، حين يتحول نقل المال من تصرف مشروع إلى وسيلة للتهرب من الوفاء.

ولنأخذ مثالاً قريباً من الواقع: دائن يحمل حكماً بمبلغ كبير، ومدين يدّعي عدم امتلاكه ما يكفي للسداد، بينما تظهر قرائن على نقل أصوله إلى شخص قريب منه أو إجراء معاملات مالية غير معتادة. هنا لا ينبغي أن يتوقف التنفيذ عند الأسماء الظاهرة في السجلات، بل يمتد البحث، وفق الضوابط النظامية، إلى حقيقة التصرفات والغاية منها. ومن يظن أن نقل أمواله إلى قريب أو صديق يكفي لإبعادها عن متناول التنفيذ، عليه أن يدرك أن تغيير اسم المالك لا يغيّر بالضرورة حقيقة التصرف.

ولا تقف أدوات النظام عند تتبع الأموال؛ إذ يعالج أيضاً التصرفات التي قد تستهدف الإضرار بالدائنين، ويتيح في حالات محددة طلب إبطالها قضائياً. لكن ذلك لا يعني أن كل تحويل مالي بين الأقارب موضع اتهام، ولا أن مجرد تعثر المدين يجعله محتالاً. فهناك فرق جوهري بين من عجز عن الوفاء رغم حسن نيته، ومن امتلك القدرة ثم تعمّد إخفاءها. وهذه التفرقة هي التي تمنح أدوات التنفيذ مشروعيتها وتحول دون استخدامها للإضرار بالمدين.

وفي الوقت نفسه، لم يغفل النظام حماية المدين ومقوّمات معيشته، فوضع ضوابط للحجز واستثناءات لبعض الأموال اللازمة للحياة والعمل. فالمقصود من التنفيذ ليس تجريد الإنسان من كل ما يملك، وإنما تمكين الدائن من حقه ضمن حدود النظام. فالعدالة التي تنصف الدائن لا ينبغي أن تظلم المدين، كما أن حماية المدين لا يجوز أن تصبح غطاءً للمماطلة.

ولا تقف آثار هذا التطوير عند أبواب المحاكم؛ بل تمتد إلى الأسواق وبيئة الأعمال. فالمقاول الذي ينفذ مشروعاً، والمورد الذي يبيع بالأجل، والمستثمر الذي يدخل شراكة جديدة، جميعهم يحسبون مخاطر عدم الوفاء قبل توقيع العقود. وكلما كانت إجراءات التنفيذ أكثر وضوحاً وفاعلية، تعزّزت الثقة في التعاملات، وأصبح تقدير المخاطر أكثر دقة. فالمستثمر المحلي أو الأجنبي لا يسأل فقط عن سهولة تأسيس شركته، بل عن قدرته على استرداد حقه إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته.

ومن هذه الزاوية تكتسب جهود وزارة العدل في رقمنة الخدمات وتيسير الإجراءات وتعزيز الربط الإلكتروني وتطوير أدوات التنفيذ والاستفادة من مقدّمي الخدمات المرخصين قيمة اقتصادية إضافية. فهذه التحوّلات، حين تتكامل، تسهم في تقليص الوقت والتكلفة اللذين يتحملهما صاحب الحق، وتدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء بيئة أعمال أكثر موثوقية وجاذبية للاستثمار.

ومع ذلك، فإن الاختبار الحقيقي لأي نظام لا يكون في قوة نصوصه وحدها، بل في أثر تطبيقه. وسيكون من المهم أن نرى كيف تنعكس هذه الأدوات على سرعة استيفاء الحقوق، ومدى فاعلية تتبع الأموال، وقدرة الإجراءات على التمييز بين المدين المتعثر ومن يتعمّد تعطيل التنفيذ. فنجاح التطوير يقاس بما يلمسه المتقاضي في الواقع، لا بما يقرأه في صفحات النظام.

ولعلنا إذا أردنا اختصار الغاية من مجمل هذا التطوير، فإنها تكمن في حقيقة بسيطة كثيراً ما تغيب وسط تفاصيل التقاضي وإجراءاته: أن الحكم القضائي، مهما بلغت قوة أسبابه وسلامة منطوقه، لا يحقق غايته كاملة إذا ظل صاحبه عاجزاً عن استيفاء حقه. ومن هنا فإن القيمة الحقيقية لنظام التنفيذ الجديد تكمن في تقريب المسافة بين الحكم والحق، حتى لا يكون انتصار المتقاضي نهاية خصومة وبداية معاناة أخرى. فتلك هي العدالة الناجزة: أن يصل الحق إلى صاحبه، لا أن يكتفي بحمل حكم يثبت أنه له.