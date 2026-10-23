قرأت خبرًا عن توجه المملكة نحو بناء نموذج وطني لإعداد المعلم وتأهيله مهنيًا، من خلال برنامج الماجستير المهني في التدريس، بالشراكة بين المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي والجامعات السعودية والجهات ذات العلاقة، وهذا الأمر يستحق التوقف عنده؛ لأن تطوير التعليم يبدأ من تطوير الإنسان الذي يتولى هذه المهمة، ولأن المعلم هو أحد أهم العناصر التي يتوقف عليها نجاح أي منظومة تعليمية.

ولعل ما يلفت النظر في هذا التوجه هو الانتقال من التأهيل الأكاديمي إلى التأهيل المهني الذي يربط المعرفة بالتطبيق، ويضع احتياجات المدرسة السعودية في مقدمة أولوياته. فالمعلم الذي يمتلك المعرفة في تخصصه يحتاج كذلك إلى مهارات تمكّنه من إيصالها إلى طلابه، والتعامل مع اختلاف قدراتهم، واختيار الأساليب المناسبة لتعليمهم، وهذه أمور تتطلب إعدادًا مهنيًا يتصل بواقع المدرسة وما يحدث داخل الفصول الدراسية.

وفي الواقع، فإن امتلاك المعرفة شيء، والقدرة على تعليمها شيء آخر. فقد يكون المعلم متمكنًا من تخصصه، لكنه يحتاج إلى التدريب على كيفية تقديم المعلومة، وإدارة الموقف التعليمي، والتعامل مع الفروق الفردية بين الطلاب. ومن هنا تأتي أهمية البرامج المهنية التي تمنح المعلم فرصة لتطوير مهاراته قبل ممارسة المهنة، وتجعله أكثر استعدادًا لما يواجهه في الميدان.

وهذا ما يجعلني أرى أن نجاح الماجستير المهني في التدريس يرتبط بمدى قدرته على تحقيق هذه المعادلة؛ تأهيل علمي راسخ، وممارسة مهنية حقيقية، وارتباط مباشر باحتياجات المدرسة السعودية. فالتجارب الدولية التي نستفيد منها يمكن أن تقدم لنا الكثير، لكن الأهم هو كيفية تكييفها مع واقعنا التعليمي، بما يتناسب مع احتياجات طلابنا وطبيعة مدارسنا وتطلعاتنا المستقبلية وهذا فعلا ما يقوم به برنامج الماجستير المهني.

كما أن الشراكة بين المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي والجامعات السعودية والجهات ذات العلاقة تفتح المجال لتكامل الخبرات الأكاديمية والمهنية، وهو تكامل نحتاج إليه في تطوير إعداد المعلمين، خصوصًا في ظل ما يشهده التعليم من تغيّرات متسارعة، ودخول التقنيات الحديثة في الممارسات التدريسية، وتنوع احتياجات الطلاب وطرق تعلمهم.

والسؤال الذي أراه مهمًا هنا: كيف يمكن أن نضمن أن ينعكس هذا التأهيل على أداء المعلم داخل الفصل؟ في تقديري، أن الأمر يتطلب ربط مخرجات البرنامج بمؤشرات واضحة تقيس تطور الممارسات التدريسية، وقدرة المعلم على التعامل مع طلابه، وتحسّن نواتج التعلم. فالشهادات مهمة، لكن الأهم منها ما تضيفه إلى الممارسة المهنية، وما يلمسه الطالب في تجربته التعليمية وهذا صدقًا ما يتطلبه البرنامج المهني للماجستير.

إن الاستثمار في المعلم استثمار في مستقبل أبنائنا، وكلما كان إعداده أكثر ارتباطًا باحتياجات المدرسة، أصبح تطوير التعليم أقرب إلى تحقيق أهدافه. ولذلك، فإن الماجستير المهني في التدريس يمثل خطوة مهمة، وتبقى قيمته الحقيقية فيما سيحدثه من فرق في المدرسة، وفي قدرة المعلم على أداء رسالته بكفاءة، والإسهام في بناء جيل يمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على مواكبة المستقبل.

ختامًا.. الماجستير المهني في التدريس يؤسّس مسارًا وطنيًّا يستفيد من الخبرات المتراكمة في التعليم، ويستند إلى احتياجات المدرسة السعودية، ويعزز التكامل بين التأهيل الأكاديمي والممارسة المهنية؛ بما يفتح آفاقًا أوسع لإعداد المعلمين وتأهيلهم وفق متطلبات التعليم وتطلعات المستقبل.